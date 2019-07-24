Экс-глава наукограда Циолковский получил шесть лет колонии за мошенничество

В ноябре 2017 года следователи сообщали о задержании Кохно по подозрению в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, обвиняемый получил информацию о том, что ОАО "Российские космические системы" планирует провести переговоры на закупку комплекса работ стоимостью около 100 миллионов рублей по строительству здания своего представительства на космодроме Восточный. По данным СУСК, Кохно сообщил руководителю одного из подрядчиков, что за взятку сможет обеспечить ему победу в переговорах. Следователи полагают, что подрядчик перечислил 2,2 миллиона рублей в счет оплаты квартиры, которую Кохно попросил ему купить.