Экс-глава наукограда Циолковский получил шесть лет колонии за мошенничество

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Суд приговорил к шести годам колонии общего режима за мошенничество экс-главу находящегося рядом со строящимся космодромом Восточный наукограда Циолковский Николая Кохно, сообщается на сайте СК РФ.
В ноябре 2017 года следователи сообщали о задержании Кохно по подозрению в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, обвиняемый получил информацию о том, что ОАО "Российские космические системы" планирует провести переговоры на закупку комплекса работ стоимостью около 100 миллионов рублей по строительству здания своего представительства на космодроме Восточный. По данным СУСК, Кохно сообщил руководителю одного из подрядчиков, что за взятку сможет обеспечить ему победу в переговорах. Следователи полагают, что подрядчик перечислил 2,2 миллиона рублей в счет оплаты квартиры, которую Кохно попросил ему купить.
Кохно признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
"Приговором суда бывшему главе администрации назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Осужденный также должен вернуть деньги, перечисленные ему компанией-подрядчиком в счет оплаты квартиры", - говорится в сообщении.