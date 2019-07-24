В Москве представят спутник для поиска следов высадки американцев на Луне

Группа российских инженеров и космических специалистов, а также энтузиастов космических исследований несколько лет разрабатывает космический аппарат для исследования Луны. В 2015 году проект по поиску следов высадки американцев на Луне собрал 1,7 миллиона рублей от спонсоров. В 2018 году инициаторы проекта обратились к "Роскосмосу" с просьбой о выделении средств на продолжение работ по созданию космического аппарата.