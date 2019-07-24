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РИА Новости

В Москве представят спутник для поиска следов высадки американцев на Луне

Вчера, 14:17
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© NASAСлед американского астронавта Базза Олдрина во время миссии Аполлон-11 на Луне
След американского астронавта Базза Олдрина во время миссии Аполлон-11 на Луне
© NASA
След американского астронавта Базза Олдрина во время миссии Аполлон-11 на Луне. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские инженеры представят в московском Музее космонавтики облик спутника для съёмки следов высадки американских астронавтов на Луне, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Задача спутника - съёмка поверхности с высоким разрешением, превосходящим существующие снимки. Спутник должен увидеть места высадки американских астронавтов, советских и китайских автоматических станций, разведывать места для будущих посадок, осматривать наиболее интересные участки Луны", - сказали в пресс-службе.
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Презентация состоится в четверг.
Группа российских инженеров и космических специалистов, а также энтузиастов космических исследований несколько лет разрабатывает космический аппарат для исследования Луны. В 2015 году проект по поиску следов высадки американцев на Луне собрал 1,7 миллиона рублей от спонсоров. В 2018 году инициаторы проекта обратились к "Роскосмосу" с просьбой о выделении средств на продолжение работ по созданию космического аппарата.
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