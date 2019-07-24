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РИА Новости
Война в Сирии

Гумпомощь ООН в Рукбане попадает в руки террористов, заявили в Минобороны

Вчера, 14:17
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© AP Photo / Raad Adayleh, FileЛагерь беженцев Эр-Рукбан
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh, File
Лагерь беженцев Эр-Рукбан. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Гуманитарная помощь ООН в сирийском лагере беженцев Рукбан попадает в руки террористов, заявил в среду журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Опыт и первого и второго гуманитарных конвоев в лагерь, проведенных под эгидой ООН, показал, что как бы ни было прозрачно организовано распределение помощи, с уходом из лагеря сотрудников гуманитарных миссий она неизменно оказывается в руках боевиков", - констатировал генерал.
Таким образом, гуманитарная помощь идет на снабжение террористов, посему "единственный путь к скорейшему спасению жителей Рукбана лежит через окончательное расформирование лагеря".
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев
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При этом, по словам Мизинцева, Россия и Сирия "безусловно поддерживают" гуманитарные структуры ООН. В то же время в Минобороны России считают, что ООН следовало бы направлять больше гуманитарной помощи в подконтрольные властям районы, а не только в Идлиб.
В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
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