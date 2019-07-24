Гумпомощь ООН в Рукбане попадает в руки террористов, заявили в Минобороны

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Гуманитарная помощь ООН в сирийском лагере беженцев Рукбан попадает в руки террористов, заявил в среду журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Опыт и первого и второго гуманитарных конвоев в лагерь, проведенных под эгидой ООН, показал, что как бы ни было прозрачно организовано распределение помощи, с уходом из лагеря сотрудников гуманитарных миссий она неизменно оказывается в руках боевиков", - констатировал генерал.

Таким образом, гуманитарная помощь идет на снабжение террористов, посему "единственный путь к скорейшему спасению жителей Рукбана лежит через окончательное расформирование лагеря".

При этом, по словам Мизинцева, Россия и Сирия "безусловно поддерживают" гуманитарные структуры ООН. В то же время в Минобороны России считают, что ООН следовало бы направлять больше гуманитарной помощи в подконтрольные властям районы, а не только в Идлиб.