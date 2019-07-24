В Сирии рассказали о влиянии санкций на экономику страны

Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией

ДАМАСК, 24 июл - РИА Новости. Международные санкции оказали на Сирию не меньшее негативное влияние, чем разрушения террористов, заявил в интервью РИА Новости министр общественных работ и жилищного строительства Сирии Сухейль Абдуллатыф.

"Экономические санкции оказали не меньшее влияние (на Сирию - ред.), чем террористические операции, и тот, кто ввел санкции против Сирии, поддерживает терроризм. Поэтому влияние на нее было двойственным и проявлялось в дефиците стройматериалов. В результате этого выросли цены на эти стройматериалы. Санкции наказали не правительство, а народ", - заявил министр.

Абдуллатыф добавил, что сирийские госкомпании задействованы в восстановлении всех освобожденных от террористов районов страны.

"Компании госсектора работают во всех освобожденных регионах в соответствии с приоритетами. У нас есть большое число разрушенных террористами зданий и приоритеты, в соответствии с которыми мы работаем. Мы министерство, которое занимается планированием и исполнением, и работаем в нескольких провинциях и районах в соответствии с приоритетами провинций", - отметил министр.

Чиновник отметил, что с начала войны был сформирован комитет по восстановлению страны, который занимается выплатой компенсаций в соответствии с возможностями государственного и частного секторов. По его словам, процесс восстановления начался с первого дня террористических операций. В этот комитет направляются запросы, связанные с частным жильем, и после оценки ущерба выплачивается компенсация.

"Компенсация выплачивается напрямую в размере 30%. Это достаточная сумма для ремонта дома в том случае, если ущерб был частичным, и возвращения в него. В том, что касается госсектора, компенсация составляет 100%", - заявил министр, добавив, что если разрушение было полным, то им занимаются в рамках полного плана восстановления.

Осенью прошлого года в одном из интервью президент Сирии Башар Асад заявил, что для восстановления республики может потребоваться до 400 миллиардов долларов. Во многих городах разрушена инфраструктура, необходимо восстановление и транспортной системы страны. Получение помощи от других стран затрудняется из-за санкций, введенных США и странами Европейского Союза. При этом незначительная часть территории страны продолжает оставаться под контролем террористов.