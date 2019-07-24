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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии рассказали о влиянии санкций на экономику страны

Вчера, 14:15
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСтоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ДАМАСК, 24 июл - РИА Новости. Международные санкции оказали на Сирию не меньшее негативное влияние, чем разрушения террористов, заявил в интервью РИА Новости министр общественных работ и жилищного строительства Сирии Сухейль Абдуллатыф.
"Экономические санкции оказали не меньшее влияние (на Сирию - ред.), чем террористические операции, и тот, кто ввел санкции против Сирии, поддерживает терроризм. Поэтому влияние на нее было двойственным и проявлялось в дефиците стройматериалов. В результате этого выросли цены на эти стройматериалы. Санкции наказали не правительство, а народ", - заявил министр.
Абдуллатыф добавил, что сирийские госкомпании задействованы в восстановлении всех освобожденных от террористов районов страны.
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"Компании госсектора работают во всех освобожденных регионах в соответствии с приоритетами. У нас есть большое число разрушенных террористами зданий и приоритеты, в соответствии с которыми мы работаем. Мы министерство, которое занимается планированием и исполнением, и работаем в нескольких провинциях и районах в соответствии с приоритетами провинций", - отметил министр.
Чиновник отметил, что с начала войны был сформирован комитет по восстановлению страны, который занимается выплатой компенсаций в соответствии с возможностями государственного и частного секторов. По его словам, процесс восстановления начался с первого дня террористических операций. В этот комитет направляются запросы, связанные с частным жильем, и после оценки ущерба выплачивается компенсация.
"Компенсация выплачивается напрямую в размере 30%. Это достаточная сумма для ремонта дома в том случае, если ущерб был частичным, и возвращения в него. В том, что касается госсектора, компенсация составляет 100%", - заявил министр, добавив, что если разрушение было полным, то им занимаются в рамках полного плана восстановления.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоБашар АсадВ мире
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