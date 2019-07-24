Молдавия готова налаживать экономические связи с Россией

БРЮССЕЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Новое правительство Молдавии готово налаживать экономические отношения с РФ, заявила во вторник премьер Майя Санду, выступая в комитете по иностранным делам Европарламента.

"Мы открыты к тому, чтобы улучшить экономические отношения с РФ, но они должны также учитывать наши интересы… Для нас важно приложить усилия, чтобы попытаться улучшить отношения", - сказала она, отвечая на вопросы европарламентариев.