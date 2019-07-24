Молдавия готова налаживать экономические связи с Россией

БРЮССЕЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Новое правительство Молдавии готово налаживать экономические отношения с РФ, заявила во вторник премьер Майя Санду, выступая в комитете по иностранным делам Европарламента.
"Мы открыты к тому, чтобы улучшить экономические отношения с РФ, но они должны также учитывать наши интересы… Для нас важно приложить усилия, чтобы попытаться улучшить отношения", - сказала она, отвечая на вопросы европарламентариев.
Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.