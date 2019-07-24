Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T14:13Z
https://ria.ru/20190724/1556832925.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154782/33/1547823360_0:23:2755:1572_1036x0_80_0_0_0fc023edf3a8063296736fbf621052d3.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Россия и Сирия поддержали план ООН по выводу мирных граждан из Рукбана

Вчера, 14:13
222
© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкНачальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Перейти в фотобанк
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российская и сирийская стороны поддерживают оперативный план ООН, согласно которому на эвакуацию остающихся в лагере Рукбан сирийский граждан уйдет около месяца, сообщил в среду журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он позитивно отметил усилия управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, которое активно включилось в работу по эвакуации людей из Рукбана.
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
26 июня, 01:12
США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
"Позитивно оцениваем подготовленный Организацией Объединенных Наций оперативный план по выводу оставшихся жителей этого лагеря "гетто" в течение месяца", - сказал Мизинцев на совместном заседании межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев.
По словам начальника Центра, в настоящее время согласовываются детали эвакуации беженцев. "Реализация плана начнется в ближайшее время и должна позволить вывести из лагеря оставшихся мирных жителей по три-три с половиной тысячи человек каждые пять дней", - уточнил он.
Иорданский военнослужащий возле лагеря беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе
10 июня, 12:56
Более трети населения "Рукбана" вернулись в свои дома с помощью России
В свою очередь, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Алексей Бакин отметил, что сирийская сторона совместно с сотрудниками Сирийского Арабского Красного Полумесяца уже провела все организационные мероприятия, необходимые для достойного приема беженцев Рукбана. В частности, подготовлены места временного размещения в провинции Хомс.
В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
1000000
Обсудить 0
Война в СирииМоскваООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
Минобороны ответило на заявление США об обеспечении "Рукбана" продуктами
РИА
Новости
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
В Турции ответили на новое предложение США по зоне безопасности в Сирии
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
Гумпомощь ООН в Рукбане попадает в руки террористов, заявили в Минобороны
Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
В Сирии рассказали о влиянии санкций на экономику страны
Лента
новостей
Молдавский политический и государственный деятель Майя Санду
Молдавия готова налаживать экономические связи с Россией
Здание Министерства иностранных дел РФ
Москва будет следить за выступлением Мюллера в конгрессе США
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
Более 17 тысяч беженцев покинули лагерь Рукбан
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Российский постпред рассказал о процессе избрания нового главы МАГАТЭ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия намерена добиваться от США полного выполнения ДСНВ
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД рассказали о реакции партнеров на концепцию по Персидскому заливу
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Российских наблюдателей не будет на учениях в Венесуэле, заявил Рябков
Испытания ракетного комплекса Авангард
Комплекс "Авангард" не выходит за рамки договора СНВ-3, заявили в Генштабе
Мальчик сидит возле мотоцикла в поселении Бейт-Джинн
В ООН рассказали о росте числа желающих вернуться в Сирию беженцев
Турецкие полицейские у здания российского консульства в Стамбуле, Турция
В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненного в Анкаре дипломата
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков рассказал о невыполненных США обязательствах по ДСНВ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29В Азербайджане завели уголовное дело после крушения МиГ-29
10:27КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
Лента новостейМолния