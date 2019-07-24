Россия и Сирия поддержали план ООН по выводу мирных граждан из Рукбана

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российская и сирийская стороны поддерживают оперативный план ООН, согласно которому на эвакуацию остающихся в лагере Рукбан сирийский граждан уйдет около месяца, сообщил в среду журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он позитивно отметил усилия управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, которое активно включилось в работу по эвакуации людей из Рукбана.

"Позитивно оцениваем подготовленный Организацией Объединенных Наций оперативный план по выводу оставшихся жителей этого лагеря "гетто" в течение месяца", - сказал Мизинцев на совместном заседании межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев.

По словам начальника Центра, в настоящее время согласовываются детали эвакуации беженцев. "Реализация плана начнется в ближайшее время и должна позволить вывести из лагеря оставшихся мирных жителей по три-три с половиной тысячи человек каждые пять дней", - уточнил он.

В свою очередь, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Алексей Бакин отметил, что сирийская сторона совместно с сотрудниками Сирийского Арабского Красного Полумесяца уже провела все организационные мероприятия, необходимые для достойного приема беженцев Рукбана. В частности, подготовлены места временного размещения в провинции Хомс.