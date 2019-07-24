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РИА Новости

Российский постпред рассказал о процессе избрания нового главы МАГАТЭ

Вчера, 14:11
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В МАГАТЭ прокомментировали ситуацию с избранием нового главы
ВЕНА, 24 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Процесс избрания нового генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) займет не менее полугода, заявил в среду РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Юкия Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался на 73-м году жизни, об этом сообщил в понедельник секретариат агентства. В четверг состоится внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ, на которой ожидается назначение временного главы международного агентства.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
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"Раньше процесс выборов занимал от 12 до 14 месяцев. Сейчас в связи с особыми обстоятельствами так долго ждать мы позволить себе не можем. Все предыдущие генеральные директора завершали срок своих полномочий полностью, здесь же возникла неординарная ситуация. Соответственно, процедуры, правила избрания нужно корректировать в сторону определенного ускорения", - заявил Ульянов.
По его словам, неправильно было бы ориентировать завершение избирательного процесса на ежегодную генеральную конференцию МАГАТЭ, которая пройдет 16-20 сентября.
"Это значит, как мне кажется, не дать возможности странам выдвинуть нормально своих кандидатов, не будет возможности для нормальной конкуренции между ними. Так вопросы решаться не должны. Процесс выборов нового гендиректора, я думаю, должен занять минимум 5-6 месяцев", - заключил постпред.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
22 июля, 11:41
О нем сохранится добрая память. Умер генеральный директор МАГАТЭ Юкия АманоСкончался генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано. О его заслугах рассказал в эфире радио Sputnik директор Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов.
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Юкия АманоМихаил УльяновМАГАТЭПолитика
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