Российский постпред рассказал о процессе избрания нового главы МАГАТЭ

Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов

ВЕНА, 24 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Процесс избрания нового генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) займет не менее полугода, заявил в среду РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Юкия Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался на 73-м году жизни, об этом сообщил в понедельник секретариат агентства. В четверг состоится внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ, на которой ожидается назначение временного главы международного агентства.

"Раньше процесс выборов занимал от 12 до 14 месяцев. Сейчас в связи с особыми обстоятельствами так долго ждать мы позволить себе не можем. Все предыдущие генеральные директора завершали срок своих полномочий полностью, здесь же возникла неординарная ситуация. Соответственно, процедуры, правила избрания нужно корректировать в сторону определенного ускорения", - заявил Ульянов.

По его словам, неправильно было бы ориентировать завершение избирательного процесса на ежегодную генеральную конференцию МАГАТЭ, которая пройдет 16-20 сентября.