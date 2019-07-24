Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T14:15Z
https://ria.ru/20190724/1556832791.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151238/35/1512383528_0:218:4288:2630_1036x0_80_0_0_09bfb87e0efdb41e49ef1dce726f7da8.jpg
РИА Новости

Ученые выяснили, как много бактерий содержит одно яблоко

Вчера, 14:15
13663
© Depositphotos / SimpleFotoДевушка ест яблоко
Девушка ест яблоко
© Depositphotos / SimpleFoto
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Каждое яблоко, даже хорошо помытое и очень чистое, содержит в себе около 100 миллионов микробов, большая часть которых скрывается не на поверхности, а внутри плода. Об этом пишут биологи в журнале Frontiers in Microbiology.

"Бактерии, грибки и вирусы, присутствующие в пище, принимают непосредственное участие в колонизации нашего кишечника. Как правило, большинство из них гибнет при варке пищи, и поэтому сырые фрукты и овощи обычно оказываются главным "скульптором" микрофлоры", — объясняет Габриелла Берг (Gabriele Berg) из Технологического университета Граца (Австрия).

Тело человека содержит в себе примерно в 10 раз больше одноклеточных бактерий, грибков и прочих представителей микрофлоры, чем наших собственных клеток. Наблюдения последних лет показывают, что микрофлора может не только влиять на метаболизм человека и вероятность развития рака и других болезней, но и на его поведение.
К примеру, год назад американские биологи обнаружили, экспериментируя на мышах, что развитие аутизма может быть связано с отсутствием одного вида микробов, бактерий Lactobasillus reuteri в кишечнике детей и их матерей.
Пробиотики
1 июля, 19:32
Ученые вылечили диабет и продлили жизнь людям при помощи бактерий
Кроме того, российские биологи уже высказывали предположения, что бактерии могут влиять на более сложные поведенческие реакции, манипулируя уровнями гормонов и сигнальных молекул нервной системы. К примеру, недавно ученые нашли намеки на то, что некоторые особенности работы мозга у женщин могут быть связаны со структурой их микрофлоры.
Берг и ее коллеги заинтересовались тем, как эти микробы попадают в наш организм и как меняется их состав со временем. Для ответа на этот вопрос биологи изучили то, как много бактерий присутствует в обычных магазинных и "домашних" яблоках, которые можно купить в любом супермаркете здоровой пищи.
К большому удивлению ученых, и те, и другие яблоки содержали огромное число микробов – их общее количество превышало 100 миллионов, и в каждом грамме мякоти и семян фрукта содержалось примерно 500 тысяч самых разных бактерий.
Большая часть из них, что интересно, обитала не на поверхности яблок, а в их центральных регионах, на поверхности семян и в самой твердой и "несъедобной" части плода. Там присутствовало около 90 миллионов микробов, тогда как на поверхности обитало лишь 10 миллионов
Что интересно, ученые не зафиксировали серьезных различий в численности микробов и их общем видовом составе между магазинными и "органическими" яблоками, несмотря на то, что вторые не обрабатывались пестицидами и не подвергались другим видам обработки. И в тех, и в других плодах доминировали бактерии из родов Proteobacteria, Bacteroidetes и Actinobacteria, часть из которых, как предполагают исследователи, могут придавать яблокам их вкус и аромат.
С другой стороны, достаточно существенные различия наблюдались в видовом составе в каждой из этих групп микробов. В среднем, микробы из "органических" яблок оказались чуть более "пестрыми", однако и в тех, и в других плодах содержался свой собственный набор уникальных бактерий. Насколько они полезны для человека, пока еще не понятно.
Благотворительный зеленый марафон Бегущие сердца
24 июня, 19:12
Ученые открыли "бактериальный допинг", помогающий чемпионам побеждать
При этом, ученые обнаружили несколько важных различий между микрофлорами, которые действительно могут влиять как на вкус, так и на полезность яблок для человека. В частности, мякоть "магазинных" яблок содержала в себе больше микробов, способных вызывать проблемы с желудком.
С другой стороны, их органические "конкуренты" действительно могут иметь другой вкус благодаря тому, что в их кожуре и мякоти присутствуют больше бактерий из рода Methylobacterium, вырабатывающие вещества с ароматом и вкусом клубники. Это, как предполагают ученые, может объяснять то, почему домашние яблоки кажутся многим людям более вкусными, чем магазинные.
38570311
Обсудить 2
бактериибиологияфруктыдиетыЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОткрытия - РИА НаукаАвстрияРИА Наука
Популярные комментарии
Я больше скажу - в нормальных яблоках бывают даже червяки...
24 июля, 14:26
Иван Добрый
561011
Рекомендуем
Актёр Дмитрий Певцов во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии
РИА
Новости
Жители Донбасса перед голосованием на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики
Эксперт рассказал, когда Россия может признать ДНР и ЛНР
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Путин по телефону поздравил президента Узбекистана с днем рождения
В Москву придет сильное похолодание
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Выросло число пострадавших при пожаре в хабаровском лагере
Дедушка с внуком
Это уже неважно. Что обесценивает старость
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Опубликован рейтинг эффективности депутатов Госдумы за 2019 год
Отдел бытовой химии в магазине
Россияне стали меньше тратить на стиральный порошок
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Киев анонсировал скорое освобождение украинских моряков
След американского астронавта Базза Олдрина во время миссии Аполлон-11 на Луне
В Москве представят спутник для поиска следов высадки американцев на Луне
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Темрезов: в КЧР откроют современный ФОК
Александр Карелин о травме поражений, за что мстят России и очень личном
Александр Карелин о травме поражений, за что мстят России и очень личном
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" обсудить транзит
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29В Азербайджане завели уголовное дело после крушения МиГ-29
10:27КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
Лента новостейМолния