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РИА Новости

Госдума приняла закон об использовании данных геолокации для поиска детей

Вчера, 14:06
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© Fotolia / Robert KneschkeДевушка с мобильным телефоном
Девушка с мобильным телефоном
© Fotolia / Robert Kneschke
Девушка с мобильным телефоном. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон, позволяющий использовать данные геолокации с мобильных телефонов для оперативного поиска без вести пропавших детей.
Автором законодательной инициативы выступила вице-спикер Ирина Яровая (ЕР).
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Документом предлагается упростить и ускорить процедуру поиска пропавшего ребенка и сделать возможным использование информации о соединениях мобильного устройства для определения его местоположения по соответствующему заявлению родителей или лиц, их заменяющих, и на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.
Яровая отмечала, что незамедлительные действия, оперативное использование шанса на быстрое установление местонахождения ребенка по данным геолокации позволят выиграть бесценное время на помощь и спасение жизни в разных ситуациях: когда ребенок потерялся, заблудился, когда произошел несчастный случай или совершено преступление. Она подчеркнула, что принятие закона создаст реальные возможности для опережения тяжких последствий и спасения ребенка.
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По ее словам, согласно статистике 2017 года в России разыскивались около 8 тысяч несовершеннолетних, из которых около 40% - малолетние, а в первом квартале 2018 года - около 2,5 тысячи детей, из которых 805 - малолетние. В среднем по факту пропажи ребенка ежегодно возбуждается около 10% из всего количества розыскных дел.
В свою очередь председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что правоохранительные органы смогут оперативно, по заявлению родителей, получать доступ к данным геолокации телефона или планшета ребенка, что серьезно ускорит его розыск.
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