Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T14:06Z
https://ria.ru/20190724/1556832497.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_401:0:3564:1779_1036x0_80_0_0_62e5dfc274e29dadbd59986ab9691a6a.jpg
РИА Новости

Госдума приняла закон о сроках службы в органах внутренних дел

Вчера, 14:06
2843
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, который, в частности, увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе.
Законопроект разработан правительством России. Документом предусматривается увеличение предельного возраста пребывания сотрудников на службе по категориям среднего, старшего и высшего начальствующего состава. Правительство подчеркивает, что предлагаемая норма "не имеет отношения к выслуге лет для пенсионных выплат".
"Увеличение предельного возраста связано с необходимостью обеспечения комплектования должностей в органах внутренних дел и сохранения кадрового потенциала, а также обусловлено происходящими в Российской Федерации демографическими изменениями, увеличением активного периода жизни граждан", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Проектом предлагалось увеличить предельный возраст пребывания на службе для подполковников и майоров с 50 до 55 лет, для полковников - с 55 до 60 лет, для генералов - до 65 лет. При этом для сотрудников, имеющих другие звания, предельный возраст планируется оставить на уровне 50 лет. Кроме того, с 35 до 40 лет будет повышен предельный возраст поступления на службу на указанные должности.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
21 мая, 13:03
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Правительство полагает, что изменение позволит устранить излишние барьеры для сохранения на службе по названным категориям квалифицированного личного состава, способного по состоянию здоровья и профессиональным качествам выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.
Проектом также предлагалось дать сотрудникам право на дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет. Кроме того, предусматривается, что в случае временной нетрудоспособности сотрудника отпуск по решению руководителя продлевается или переносится на другой срок, определяемый руководителем с учетом пожеланий сотрудника.
Также проект предусматривает сохранить за сотрудниками органов внутренних дел до 1 января 2025 года право на увольнение в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе на условиях, действовавших до дня вступления в силу ФЗ.
По словам главы комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, принятый закон позволит повысить эффективность работы органов внутренних дел и решить проблему кадрового обеспечения МВД России.
"Повышение предельного возраста пребывания сотрудников МВД на службе поможет не только эффективно использовать опыт наиболее профессиональных сотрудников, но и поднять уровень укомплектованности подразделений. Ведь по подсчетам специалистов, в течение пяти лет решение остаться на службе могут принять свыше 26 тысяч полицейских. При этом норма по выслуге лет не меняется, и все желающие смогут выйти на пенсию в прежние сроки", - отметил Пискарев.
Трудовая книжка
13 июля, 03:16
Роструд назвал возраст, когда ребенок может работать без согласия родителей
511103
Обсудить 1
Госдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
РИА
Новости
Кадр из сериала Игра престолов
Серый Червь из "Игры престолов" объяснил, почему не убил Джона Сноу
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном
Актёр Дмитрий Певцов во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии
Лента
новостей
Автомобильное движение в Китае
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Фотоколл актера Тиля Швайгера
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Самолет Boeing 737 MAX. Архивное фото
Boeing может приостановить производство самолетов 737 MAX
Студенты на лекции. Архивное фото
В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов
Актер Станислав Садальский
"Вы никому не нужны": Садальский обратился к подписчикам
Подготовка ракеты SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Dragon к запуску на МКС. Архивное фото
SpaceX перенесла запуск грузового корабля Dragon к МКС
В Курганской области объяснили высказывание чиновницы о зарплате фельдшера
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
Флаг Абхазии в Пицунде
Кино, вино и Рица: чем Абхазия притягивает туристов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко подписал закон о единовременной отсрочке от службы в армии
Сахар
Ученые рассказали, чем опасен высокий уровень сахара в крови
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
09:36В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке
Лента новостейМолния