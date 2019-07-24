Госдума приняла закон о сроках службы в органах внутренних дел

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, который, в частности, увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе.
Законопроект разработан правительством России. Документом предусматривается увеличение предельного возраста пребывания сотрудников на службе по категориям среднего, старшего и высшего начальствующего состава. Правительство подчеркивает, что предлагаемая норма "не имеет отношения к выслуге лет для пенсионных выплат".
"Увеличение предельного возраста связано с необходимостью обеспечения комплектования должностей в органах внутренних дел и сохранения кадрового потенциала, а также обусловлено происходящими в Российской Федерации демографическими изменениями, увеличением активного периода жизни граждан", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Проектом предлагалось увеличить предельный возраст пребывания на службе для подполковников и майоров с 50 до 55 лет, для полковников - с 55 до 60 лет, для генералов - до 65 лет. При этом для сотрудников, имеющих другие звания, предельный возраст планируется оставить на уровне 50 лет. Кроме того, с 35 до 40 лет будет повышен предельный возраст поступления на службу на указанные должности.
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Правительство полагает, что изменение позволит устранить излишние барьеры для сохранения на службе по названным категориям квалифицированного личного состава, способного по состоянию здоровья и профессиональным качествам выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.
Проектом также предлагалось дать сотрудникам право на дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет. Кроме того, предусматривается, что в случае временной нетрудоспособности сотрудника отпуск по решению руководителя продлевается или переносится на другой срок, определяемый руководителем с учетом пожеланий сотрудника.
Также проект предусматривает сохранить за сотрудниками органов внутренних дел до 1 января 2025 года право на увольнение в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе на условиях, действовавших до дня вступления в силу ФЗ.
По словам главы комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, принятый закон позволит повысить эффективность работы органов внутренних дел и решить проблему кадрового обеспечения МВД России.
"Повышение предельного возраста пребывания сотрудников МВД на службе поможет не только эффективно использовать опыт наиболее профессиональных сотрудников, но и поднять уровень укомплектованности подразделений. Ведь по подсчетам специалистов, в течение пяти лет решение остаться на службе могут принять свыше 26 тысяч полицейских. При этом норма по выслуге лет не меняется, и все желающие смогут выйти на пенсию в прежние сроки", - отметил Пискарев.