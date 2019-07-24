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РИА Новости
Культура

Младший сын актера Робина Уильямса женился в день рождения отца

Вчера, 14:21
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© AP Photo / Charles SykesАмериканский актер Робин Уильямс
Американский актер Робин Уильямс
© AP Photo / Charles Sykes
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сын американского актера Робина Уильямса Коди устроил свадьбу в день рождения своего знаменитого отца, сообщает People.com.
"Этот день очень важен для семьи, так как 21 июля родился наш отец. А еще в этот день я официально приобрела новую сестру", - написала в Инстаграме сестра новобрачного Зельда.
Свадьба состоялась в родительском доме. Чтобы почтить память Робина Уильямса гости зажгли свечи и держали в руках желтые розы, пока играла песня "Never Enough".
Робин Уильямс покончил жизнь самоубийством 11 августа 2014 года в возрасте 63 лет.
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КультураСтиль жизниНовости культурыРобин Уильямс
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