Москва будет следить за выступлением Мюллера в конгрессе США

Мюллер, два года расследовавший предположения о якобы российском вмешательстве в выборы в США, которые Москва отрицает, выступит на слушаниях в конгрессе США 24 июля.

"Конечно, да. Безусловно, мы будем следить", - сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли РФ следить за выступлением.

В апреле Мюллер он завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве России в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между президентом Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.