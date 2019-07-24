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РИА Новости

Москва будет следить за выступлением Мюллера в конгрессе США

Вчера, 13:57
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Москва будет следить за выступлением в американском конгрессе бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Мюллер, два года расследовавший предположения о якобы российском вмешательстве в выборы в США, которые Москва отрицает, выступит на слушаниях в конгрессе США 24 июля.
"Конечно, да. Безусловно, мы будем следить", - сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли РФ следить за выступлением.
В апреле Мюллер он завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве России в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между президентом Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
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Конгресс СШАСергей РябковВ мире
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