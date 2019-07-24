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РИА Новости
Война в Сирии

Более 17 тысяч беженцев покинули лагерь Рукбан

Вчера, 13:56
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© AP PhotoСирийские беженцы в лагере Рукбан
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
© AP Photo
Сирийские беженцы в лагере Рукбан. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Благодаря России и Сирии более 17 тысяч человек покинули лагерь беженцев Рукбан, сообщил в среду журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Изначально в лагере, как заявляли российские и сирийские власти, находились около 50 тысяч человек. По данным Минобороны России, подконтрольные США боевики удерживают людей там насильно, а за выход требуют крупную сумму в долларах, непосильную для простых людей.
"Удалось обеспечить выход уже более 17 тысяч сирийских граждан, которые насильно удерживались в лагере Рукбан, расположенном в оккупированной США 55-километровой зоне Эт-Танф", - сказал Мизинцев на совместном заседании межведомственных штабов двух стран.
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В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
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