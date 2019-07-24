Более 17 тысяч беженцев покинули лагерь Рукбан

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Благодаря России и Сирии более 17 тысяч человек покинули лагерь беженцев Рукбан, сообщил в среду журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Изначально в лагере, как заявляли российские и сирийские власти, находились около 50 тысяч человек. По данным Минобороны России, подконтрольные США боевики удерживают людей там насильно, а за выход требуют крупную сумму в долларах, непосильную для простых людей.

"Удалось обеспечить выход уже более 17 тысяч сирийских граждан, которые насильно удерживались в лагере Рукбан, расположенном в оккупированной США 55-километровой зоне Эт-Танф", - сказал Мизинцев на совместном заседании межведомственных штабов двух стран.

По его словам, вопреки заявлениям оппозиции власти Сирии обеспечивают "безопасное и достойное возвращение" людей из Рукбана.