Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T14:11Z
https://ria.ru/20190724/1556832227.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155339/80/1553398075_0:0:1800:1012_1036x0_80_0_0_092418e370296161b87a6f952a29d487.jpg
РИА Новости

В Крыму развеяли прах Доренко

Вчера, 13:56
14141
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлавный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко
Главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Часть праха журналиста Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом написала в Telegram его вдова Юлия.
"Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своем духе: "Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву". Я рада, что побывала здесь", — призналась она.
Юлия добавила, что ее муж был "слишком живым", чтобы просто уйти и стать частью прошлого. "Ты с нами. Здесь и сейчас", — написала она.
Сергей Доренко скончался 9 мая от разрыва аорты. В момент смерти он ехал на мотоцикле в центре Москвы.
Журналист завещал развеять часть праха на своей малой родине в Керчи. Другую часть захоронили на Троекуровском кладбище, где в мае состоялось официальное прощание.
Церемония прощания с главным редактором радиостанции Говорит Москва Сергеем Доренко
17 мая, 13:31
В Москве простились с Сергеем Доренко
568821928
Обсудить 5
Умер Сергей ДоренкоСергей ДоренкоОбщество
Рекомендуем
Актёр Дмитрий Певцов во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии
РИА
Новости
Жители Донбасса перед голосованием на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики
Эксперт рассказал, когда Россия может признать ДНР и ЛНР
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" обсудить транзит
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Лента
новостей
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Москалькова прокомментировала заявление о возвращении моряков на Украину
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
В Москву придет сильное похолодание
Сотрудники резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне приветствуют нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. 24 июля 2019
"Путин прав": британские СМИ назвали виновника своего поражения
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном
Рутгер Хауэр
Умер актер Рутгер Хауэр
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Признание "частного ЦРУ": газопровод в обход Украины будет строиться дальше
Президент Франции Эммануэль Макрон
В Сети высмеяли сменившего фото в профиле Макрона за имперские замашки
Мэр Киева Виталий Кличко
Администрация Зеленского потребовала уволить Кличко
Официантка разносит бокалы с пивом
Пенная свобода: пиво в России начнут продавать по новым правилам
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать
10:29В Азербайджане завели уголовное дело после крушения МиГ-29
10:27КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
Лента новостейМолния