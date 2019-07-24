В Крыму развеяли прах Доренко

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Часть праха журналиста Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом написала в Часть праха журналиста Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом написала в Telegram его вдова Юлия.

"Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своем духе: "Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву". Я рада, что побывала здесь", — призналась она.

Юлия добавила, что ее муж был "слишком живым", чтобы просто уйти и стать частью прошлого. "Ты с нами. Здесь и сейчас", — написала она.

Сергей Доренко скончался 9 мая от разрыва аорты. В момент смерти он ехал на мотоцикле в центре Москвы.