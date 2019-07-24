РЖД разрешили перевозить в поездах енотов, ежей, игуан и лягушек

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" расширила список домашних животных, которых можно перевозить в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев, добавив в него, в том числе, енотов, ежей, игуан и лягушек, говорится в сообщении РЖД.

ФПК - "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании - ввела услугу перевозки домашних животных без сопровождения владельцев в багажных купе с 16 июля 2018 года. Услуга доступна в 226 поездах дальнего следования. С момента запуска перевозки животных без сопровождения владельцев оформлено более 4,6 тысячи билетов. Ранее к перевозке допускались собаки, кошки, птицы и другие мелкие теплокровные животные (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепахи.

"Идя навстречу пожеланиям пассажиров, АО "ФПК" с июля 2019 года расширило список животных, разрешенных к перевозке. В него дополнительно включены мелкие грызуны, хищники (еноты, норки), мелкие неядовитые земноводные и пресмыкающиеся. Полный перечень животных перечислен на сайте ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте РЖД, список пополнили: насекомоядные – ежи; хищники – еноты, норки, хорьки-фретки; мелкие неядовитые земноводные – аксолотли, квакши, лягушки шпорцевые, тритоны; мелкие неядовитые пресмыкающиеся – игуаны, хамелеоны, красноухие черепахи, ящерицы.

Отмечается, что изменились требования к перевозке. "Для упрощения процесса кормления животных кормушка и поилка должны крепиться к дверце клетки (контейнера). С целью обеспечения чистоты клетка (контейнер) должны быть оборудованы поддоном, выдвигаемым без открывания клетки", - уточняется в сообщении РЖД.