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РИА Новости
Культура

Владивосток принимает международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский"

Вчера, 17:50
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОткрытая репетиция балета "Серенада" на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке
Открытая репетиция балета Серенада на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Дальневосточные премьеры спектаклей петербургского Мариинского театра и выступления зарубежных артистов ждут зрителей IV международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский".
Фестиваль на Приморской сцене Мариинского театра откроется балетом Рейнгольда Глиэра "Медный всадник" в постановке Юрия Смекалова. В главных партиях выйдет звездный состав балетной труппы Мариинки, в том числе победительница проекта телеканала "Россия-Культура" "Большой балет" Рената Шакирова и премьер Мариинского театра и Баварского государственного балета Владимир Шкляров.
В субботу и воскресенье первый раз на этой сцене представят балет Лео Делиба "Сильвия" в хореографии Фредерика Аштона. Здесь также выступят звезды и новые громкие имена Мариинского театра. Также состоятся два творческих вечера премьеров балетной труппы Мариинки Кимин Кима и Владимира Шклярова. Артисты покажут одноактные балеты, хореографические миниатюры и известные номера.
Концертную программу фестиваля откроют 28 июля Мюнхенский филармонический оркестр, знаменитый скрипач и дирижер Лоренц Настурика-Гершовичи и симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра. Страдивари-ансамбль под управлением Настурики-Гершовичи играет на уникальных старинных инструментах, созданных мастерами кремонской школы. Его концерт состоится в Южно-Сахалинске 30 июля, а во Владивостоке - 2 августа.
Во вторник, 30 июля, выступит японская пианистка, лауреат международных конкурсов Канон Мацуда со сводным симфоническим оркестром Мариинского театра и Приморской сцены под управлением Шизуо Кувахары. 4 августа в сопровождении симфонического оркестра Мариинки под управлением Валерия Гергиева выступит японский скрипач Миура Фумиаки.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПриморская сцена Мариинского театра во Владивостоке.
Приморская сцена Мариинского театра во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Приморская сцена Мариинского театра во Владивостоке.
На фестивале также можно будет услышать китайский филармонический оркестр под управлением главного дирижера коллектива Ся Сяотана и молодого пианиста из Китая Аня Таньсю.
В оперной афише фестиваля – дальневосточные премьеры опер "Лючия ди Ламмермур" и "Парсифаль", а также концертное исполнение оперы Петра Чайковского "Чародейка". Среди постановок Приморской сцены на фестивале гости увидят "Царскую невесту" Николая Римского-Корсакова, "Тоску" Джакомо Пуччини и премьеру сезона – "Аиду" Джузеппе Верди.
Балерина Кристина Шапран и танцовщик Сергей Полунин в сцене из Балета Коппелия на сцене Московского музыкального театра
Вчера, 08:00
Их па знает весь мир. Лучшие танцовщики России
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КультураМузыкаТеатрБалетОпераНовости культурыДжузеппе ВердиМариинский театрВалерий ГергиевПетр ЧайковскийЮжно-СахалинскВладивосток
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