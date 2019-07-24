Владивосток принимает международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский"

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Дальневосточные премьеры спектаклей петербургского Мариинского театра и выступления зарубежных артистов ждут зрителей IV международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский".

Фестиваль на Приморской сцене Мариинского театра откроется балетом Рейнгольда Глиэра "Медный всадник" в постановке Юрия Смекалова. В главных партиях выйдет звездный состав балетной труппы Мариинки, в том числе победительница проекта телеканала "Россия-Культура" "Большой балет" Рената Шакирова и премьер Мариинского театра и Баварского государственного балета Владимир Шкляров.

В субботу и воскресенье первый раз на этой сцене представят балет Лео Делиба "Сильвия" в хореографии Фредерика Аштона. Здесь также выступят звезды и новые громкие имена Мариинского театра. Также состоятся два творческих вечера премьеров балетной труппы Мариинки Кимин Кима и Владимира Шклярова. Артисты покажут одноактные балеты, хореографические миниатюры и известные номера.

Концертную программу фестиваля откроют 28 июля Мюнхенский филармонический оркестр, знаменитый скрипач и дирижер Лоренц Настурика-Гершовичи и симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра. Страдивари-ансамбль под управлением Настурики-Гершовичи играет на уникальных старинных инструментах, созданных мастерами кремонской школы. Его концерт состоится в Южно-Сахалинске 30 июля, а во Владивостоке - 2 августа.

Во вторник, 30 июля, выступит японская пианистка, лауреат международных конкурсов Канон Мацуда со сводным симфоническим оркестром Мариинского театра и Приморской сцены под управлением Шизуо Кувахары. 4 августа в сопровождении симфонического оркестра Мариинки под управлением Валерия Гергиева выступит японский скрипач Миура Фумиаки.

На фестивале также можно будет услышать китайский филармонический оркестр под управлением главного дирижера коллектива Ся Сяотана и молодого пианиста из Китая Аня Таньсю.