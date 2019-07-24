Дожди не помогут тушить лесные пожары в Сибири, считает синоптик

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Осадки в ближайшее время не помогут лесникам тушить бушующие в Сибири лесные пожары, сказал РИА Новости начальник отдела ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
"Похожая погодная ситуация была в июне, сейчас повторилось. Жаркий воздух из Монголии… вытащило туда, и теперь температуры там зашкаливают, теплее, чем в Москве. Дожди идут по северу или по югу проходят - Новосибирск, Иркутск, рядом с Эвенкией сухие районы, и порадовать пока нечем", - сказал синоптик.
По его словам, "до 26 числа остаются 4-5 классы пожарной опасности (риск возникновения природных пожаров - ред.), 27-28 небольшие дожди пройдут в Эвенкии, класс снизится до 3, но это не значит, что пожары прекратятся".
Север Иркутской области, юг Якутии "до 28 числа остаются с высоким классом пожарной опасности, как и юго-восток Урала и приграничные области Сибири", добавил он. "Пока надежды на погоду в тушении пожаров нет", - сказал Цыганков.
Метеоролог уточнил, что Красноярский край, Хакасия, Эвенкия, Туруханский район, юг Таймырского округа и ХМАО охвачены смогом от лесных пожаров.
По данным регионального лесопожарного центра, на утро среды на севере Красноярского края площадь лесных пожаров достигла почти 846 тысяч гектаров, при этом угрозы населенным пунктам нет. В Приангарье действует 67 пожаров в лесном фонде, общая площадь - 110 тысяч гектаров. В зоне космомониторинга более 41 пожара на площади 340 тысяч гектаров.