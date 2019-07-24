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РИА Новости

Дожди не помогут тушить лесные пожары в Сибири, считает синоптик

Вчера, 13:49
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© РИА Новости / Александр КряжевЛесной пожар в Сибири
Лесной пожар в Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Осадки в ближайшее время не помогут лесникам тушить бушующие в Сибири лесные пожары, сказал РИА Новости начальник отдела ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
"Похожая погодная ситуация была в июне, сейчас повторилось. Жаркий воздух из Монголии… вытащило туда, и теперь температуры там зашкаливают, теплее, чем в Москве. Дожди идут по северу или по югу проходят - Новосибирск, Иркутск, рядом с Эвенкией сухие районы, и порадовать пока нечем", - сказал синоптик.
По его словам, "до 26 числа остаются 4-5 классы пожарной опасности (риск возникновения природных пожаров - ред.), 27-28 небольшие дожди пройдут в Эвенкии, класс снизится до 3, но это не значит, что пожары прекратятся".
Север Иркутской области, юг Якутии "до 28 числа остаются с высоким классом пожарной опасности, как и юго-восток Урала и приграничные области Сибири", добавил он. "Пока надежды на погоду в тушении пожаров нет", - сказал Цыганков.
Лесной пожар
23 июля, 17:01
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По данным регионального лесопожарного центра, на утро среды на севере Красноярского края площадь лесных пожаров достигла почти 846 тысяч гектаров, при этом угрозы населенным пунктам нет. В Приангарье действует 67 пожаров в лесном фонде, общая площадь - 110 тысяч гектаров. В зоне космомониторинга более 41 пожара на площади 340 тысяч гектаров.
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