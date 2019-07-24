Пострадавшие от паводка жители Приангарья получат пенсии за август досрочно

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Выплачивать пенсии за август жителям восьми районов Иркутской области, где действует режим ЧС из-за паводка, начнут раньше установленного графика, сообщает Пенсионный фонд России.

Ранее ПФР сообщал, что выплата пенсий за июль в подтопленных районах Иркутской области осуществлена досрочно в полном объёме на сумму 870 миллионов рублей.

"С 1-го числа пенсии за август начнут выплачивать в районах Иркутской области, где продолжает действовать режим ЧС. Это Тулунский, Нижнеудинский, Чунский, Зиминский, Тайшетский, Куйтунский, Черемховский и Заларинский районы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в этих районах пенсионные выплаты получают более 154,3 тысячи человек. Все кредитные организации будут профинансированы 1 августа. Деньги для доставки пенсий на дом будут направлены "Почте России" 29 июля. Отмечается, что решение о досрочной выплате пенсий в области принято правительством РФ.

В Минтруде РИА Новости сообщили, что, по информации Фонда социального страхования, страховые выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве за июль были выплачены 10 июля всем получателям, проживающим в Тулунском, Тайшетском и Нижнеудинском районах.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил выдать все компенсации пострадавшим от паводка в Иркутской области до 27 июля. Он отметил, что пострадавшим выдано только 1,8 миллиарда рублей - это 61% от всех средств, поступивших из федерального бюджета. Правительство РФ выделило из резервного фонда более 14 миллиардов рублей на жилье пострадавшим от паводка в области.