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РИА Новости
Культура

Британский танцовщик Акрам Хан в последний раз станцует большую партию

Вчера, 13:53
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБританский танцовщик и хореограф, создатель и исполнитель спектакля XENOS Акрам Хан на пресс-конференции, посвященной показам спектакля в России
Британский танцовщик и хореограф, создатель и исполнитель спектакля XENOS Акрам Хан на пресс-конференции, посвященной показам спектакля в России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Последнее большое соло Акрама Хана Xenos, которым откроется международный фестиваль-школа современного искусства "Территория" в Москве, будет показано 25 и 26 июля‬ на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Спектакль посвящен миллионам индийских солдат, участвовавших в Первой мировой войне на стороне Британской империи. Главным героем его постановки является танцовщик из Индии, чье умелое тело становится орудием войны.
Постановка соединит воедино традиционный индийский танец катхак и пластический язык современной хореографии. Над спектаклем по приглашению Хана работала прекрасная команда: художник-постановщик Мирелла Вайнгартен, композитор Винченцо Ламанья, драматург Рут Литтл, а также известный канадский писатель Джордан Таннахилл.
Знаменитый британский танцовщик и хореограф Акрам Хан отметил, что для него большая честь выступать в России.
"На самом деле, когда директор "Территории" лично приезжает ко мне, чтобы договориться о привозе моего спектакля в Москву, - это действительно огромная честь. Я был тронут этим жестом. Для меня это стало особенным аргументом, чтобы привезти спектакль в Москву. Кроме того, для меня честь выступать в этом театре, где потрясающее руководство", - рассказал Хан.
Также он считает, что в России стали больше внимания уделять современному танцу.
"Мне кажется, что для России сейчас в современном танце складываются потрясающие времена. В Америке современный танец утвердился давно, как и в Европе. И мне кажется, что Индия, Китай, Россия – это те голоса в современном танце, которые нам сейчас очень нужны, чтобы он снова заблистал", - признался танцовщик на пресс-конференции в среду.
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