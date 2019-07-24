Британский танцовщик Акрам Хан в последний раз станцует большую партию

"Мне кажется, что для России сейчас в современном танце складываются потрясающие времена. В Америке современный танец утвердился давно, как и в Европе. И мне кажется, что Индия, Китай, Россия – это те голоса в современном танце, которые нам сейчас очень нужны, чтобы он снова заблистал", - признался танцовщик на пресс-конференции в среду.