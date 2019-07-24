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РИА Новости

Мать посаженного на Кубани на цепь мальчика надеется на помощь родных

Вчера, 13:31
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СОЧИ, 24 июл - РИА Новости. Родственники помогут матери в содержании мальчика, посаженного на цепь на Кубани, если ребенка отдадут ей для постоянного проживания, сообщила РИА Новости мать ребенка Виктория Пономарчук.
Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и четырехлетним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына. Мальчику удалось выбраться, он находится в реабилитационном центре. Врачи подтвердили, что травм на теле ребенка нет. По словам матери, мальчик будет находиться в реабилитационном центре, пока не будет восстановлено его здоровье. После лечения женщина намерена забрать его к себе на проживание.
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"Когда ребенок придет в нормальное состояние психологическое и физическое, тогда заберу его... Я думаю, все нормально будет... Пособия какие-то оформят... Родственники у меня есть, не оставят, помогут все... Моя мама, тетя, сестра", - пояснила Пономарчук.
Она рассказала, что сейчас находится в роддоме, где родила четвертого ребенка. Двое средних детей от прошлого брака находятся дома с бабушкой. После возвращения женщины домой комиссия оценит условия в семье и решит, возможно ли будет в ней постоянное проживание старшего мальчика. Она добавила, что отец ребенка забрал его шесть лет назад после развода и не давал родственникам общаться.
"Отец ребеночка не давал общаться ни моим родственникам с ребенком, ни мне, никому. С 2013 года он его забрал, в июне. Сказал, что нечего делать. Приезжала, целовала калитку, и все", - добавила Пономарчук.
Белореченская прокуратура проводит проверку по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос об обращении с исковым заявлением в суд об ограничении либо лишении отца родительских прав. Также ведомство оценивает условия жизни родной матери ребенка. Если они будут признаны нормальными, прокуратура будет ходатайствовать об отмене решения краевого суда о том, чтобы ребенок проживал с отцом, и вернет мальчика жить к матери в Апшеронский район.
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