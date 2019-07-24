Группа "Аэрофлот" за I полугодие увеличила перевозки пассажиров на 13,4%

"За шесть месяцев 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 28,2 миллиона пассажиров, что на 13,4% превышает результат аналогичного периода 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 17,8 миллиона пассажиров, на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.