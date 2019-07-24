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РИА Новости

ГД приняла закон, позволяющий большему числу семей получать детское пособие

Вчера, 13:27
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСемья на фестивале в Москве
Семья на фестивале в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Государственная дума приняла закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.
Сейчас такое право есть только у семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.
Согласно документу, теперь нуждающимися семьями будут считаться те, где доход ниже двукратной величины этого показателя.
Кроме того, в законе предлагается увеличить срок, на который назначается ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второго ребенка: сначала до достижения возраста одного года, а после подачи заявлений — до двух и трех лет.
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Также в законе говорится об увеличении срока со дня рождения ребенка, в течение которого можно подать заявление о выплате. Сейчас это полтора года, а будет — три.
Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, эти изменения коснутся 70% семей, где родился первый или второй ребенок.
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Популярные комментарии
А почему всем не разрешить? У нас вообще то проблема с рождаемостью. Теоретики кабинетные.
24 июля, 14:31
Стас Титов
921009
Вместо показушного повышения пособий, надо возобновить долгосрочную Программу Социального Строительства, в которой могут участвовать молодые, и не очень, семьи! Строить в местах, где можно развернуть предпринимательскую деятельность, а не в пустырях. Тот же лес можно перерабатывать самим, а не гнать кругляк за границу!!! Вот тогда, лет через 5-10, показатели рождаемости пойдут вверх не на бумаге, и не за счет приехавших на заработки из бывших Республик....
24 июля, 14:57
gxkan
611004
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