ГД приняла закон, позволяющий большему числу семей получать детское пособие

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Государственная дума приняла закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.
Сейчас такое право есть только у семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.
Согласно документу, теперь нуждающимися семьями будут считаться те, где доход ниже двукратной величины этого показателя.
Кроме того, в законе предлагается увеличить срок, на который назначается ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второго ребенка: сначала до достижения возраста одного года, а после подачи заявлений — до двух и трех лет.
Также в законе говорится об увеличении срока со дня рождения ребенка, в течение которого можно подать заявление о выплате. Сейчас это полтора года, а будет — три.
Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, эти изменения коснутся 70% семей, где родился первый или второй ребенок.
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