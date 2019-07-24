ГД приняла закон, позволяющий большему числу семей получать детское пособие

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Государственная дума приняла Государственная дума приняла закон , который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.

Сейчас такое право есть только у семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Согласно документу, теперь нуждающимися семьями будут считаться те, где доход ниже двукратной величины этого показателя.

Кроме того, в законе предлагается увеличить срок, на который назначается ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второго ребенка: сначала до достижения возраста одного года, а после подачи заявлений — до двух и трех лет.

Также в законе говорится об увеличении срока со дня рождения ребенка, в течение которого можно подать заявление о выплате. Сейчас это полтора года, а будет — три.