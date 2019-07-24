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РИА Новости

"Транснефть" выплатит из-за ЧП в "Дружбе" до $15 за баррель "грязной" нефти

Вчера, 13:21
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Транснефть"
Логотип компании Транснефть
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип компании "Транснефть". Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет директоров "Транснефти" утвердил максимальный размер выплат грузоотправителям из-за ЧП в "Дружбе" на уровне 15 долларов за баррель некондиционной нефти, говорится в пресс-релизе компании.
"Совет директоров утвердил порядок осуществления выплат в связи с попаданием в систему некондиционной нефти и согласовал предельный размер выплат грузоотправителям по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти из расчета 15 долларов США на 1 баррель некондиционной нефти", - говорится в сообщении.
Емкости для хранения нефти нефтепровода Дружба неподалеку от города Мозырь Гомельской области
11 июля, 10:29
Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
"При этом было подчеркнуто, что грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки", - добавляет компания.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
202110
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"ТранснефтьРоссияЭкономика
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