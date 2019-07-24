СК возбудил уголовное дело после несогласованного митинга у Мосгоризбиркома

Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уголовное дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" возбудили после несогласованных митингов и пикетов Мосгоризбиркома, сообщается на сайте столичного главка СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по статье 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"", - говорится в релизе.

По какой именно части этой статьи возбуждено уголовное дело, не указано. Максимум статья предполагает четыре года лишения свободы.

По данным следствия, в июле 2019 года участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий избирательных комиссий. По мнению СК РФ, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".

В ходе расследования планируется допросить организаторов и участников несогласованных акций.

Четырнадцатого июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома провел ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей. Среди них Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин.