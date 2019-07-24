Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T14:04Z
https://ria.ru/20190724/1556830883.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155672/36/1556723644_0:122:2533:1547_1036x0_80_0_0_0234a7664611e09a41067ff2c647f44d.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

СК возбудил уголовное дело после несогласованного митинга у Мосгоризбиркома

Вчера, 13:17
5599
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уголовное дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" возбудили после несогласованных митингов и пикетов Мосгоризбиркома, сообщается на сайте столичного главка СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по статье 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"", - говорится в релизе.
По какой именно части этой статьи возбуждено уголовное дело, не указано. Максимум статья предполагает четыре года лишения свободы.
По данным следствия, в июле 2019 года участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий избирательных комиссий. По мнению СК РФ, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
В ходе расследования планируется допросить организаторов и участников несогласованных акций.
Глава ЦИК Элла Памфилова
23 июля, 14:58
Памфилова попросила допустить сотрудников ЦИК на рассмотрение жалоб в МГИК
Четырнадцатого июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома провел ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей. Среди них Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин.
Во время митинга полицейские неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись. В ответ участники акции начали скандировать лозунги и отказались уходить из сквера. Некоторые участники, включая организаторов, пытались разбить там палаточный лагерь. По итогам полиция задержала 25 человек.
9761115100
Обсудить 43
Выборы в МосгордумуМосгордумаМосгоризбиркомСледственный комитет РФМоскваПолитика
Популярные комментарии
Возбуждайте. Сажайте. Только завтра на улицы выйдет вдвое больше людей. Эта власть уже всем надоела.
24 июля, 14:14
Руслан Белый
112100025
Если этих деятелей бояться сажать на реальные сроки, что бы не провоцировать очередной всемирный вой, в защиту безвинно угнетаемых, в тоталитарном государстве... Сделайте спец штрафы для рецидивистов, в пару млн $, для зачинщиков... и к принудительным общественным работам, пускай каждый день, в течения года, метут и чистят снег, на тех самых площадях и улицах, где до этого нагадили своими незаконными митингами... Думаю многих вылечит...)
24 июля, 13:46
LLLav Li
41000477
Рекомендуем
Мэр Киева Виталий Кличко
Администрация Зеленского потребовала уволить Кличко
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Отдел бытовой химии в магазине
Россияне стали меньше тратить на стиральный порошок
Жители Донбасса перед голосованием на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики
Эксперт рассказал, когда Россия может признать ДНР и ЛНР
Лента
новостей
Здание Государственной Думы РФ
Госдума повысила НДС на пальмовое масло до 20 процентов
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Путин по телефону поздравил президента Узбекистана с днем рождения
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Выросло число пострадавших при пожаре в хабаровском лагере
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Власти уточнили возможную причину пожара в хабаровском лагере
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" обсудить транзит
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Киев анонсировал скорое освобождение украинских моряков
Семья на фестивале в Москве
ГД приняла закон, позволяющий большему числу семей получать детское пособие
Росприроднадзор рассказал об угрозе "экологического Чернобыля" в Приангарье
В Москву придет сильное похолодание
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "экологического Чернобыля"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45В МЧС опровергли сообщения о лесном пожаре на западе Москвы
10:44Китай и США проведут новый раунд торговых переговоров в Шанхае 30-31 июля
10:41Епископ Енисейский и Лесосибирский опроверг обвинения в домашнем насилии
10:41В Афганистане более 35 силовиков погибли из-за нападения боевиков
10:37В Швеции американскому рэперу A$AP Rocky предъявили обвинения в нападении
10:35В Ростовской области три человека погибли в крупном ДТП
10:35В Краснодаре уволили воспитателя детсада, которая била детей тряпкой
10:33КНДР привезла на задержанное российское судно воду
10:30Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать
10:29В Азербайджане завели уголовное дело после крушения МиГ-29
10:27КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
Лента новостейМолния