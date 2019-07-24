ЛНР передала Киеву 64 заключенных, осужденных до конфликта в Донбассе

Власти ЛНР передали Киеву 64 заключенных, которые были осуждены еще до начала конфликта в Донбассе

ЛУГАНСК 24 июл — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики передали Киеву 64 заключенных, которые были осуждены еще до начала конфликта в Донбассе и выразили желание отбывать наказание за пределами ЛНР, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Процесс передачи заключенных, осужденных до 2014 года и выразивших желание отбывать наказание на подконтрольной Киеву территории со стороны ЛНР, стартовал в декабре 2018 года.

"Сегодня мы передали украинской стороне 64 заключенных, осуждённых до 2014 года. Напоминаем, что это жест доброй воли со стороны Луганской народной республики. Переданы украинской стороне только осуждённые, которые изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины", - сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.