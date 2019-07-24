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РИА Новости
Культура

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии

Вчера, 13:23
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктёр Дмитрий Певцов во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу
Актёр Дмитрий Певцов во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российский актер Дмитрий Певцов поздравил в Инстаграме свою супругу Ольгу Дроздову с Днем Ангела и написал, что скоро она сменит фамилию.
"Дроздова Ольга, которая скоро станет Певцовой. Сегодня у всех Ольг именины, День Ангела...Поздравляем всех с днем памяти святой равноапостольной княгини Ольги!", - написал актер.
К поздравлениям присоединились подписчики: "счастья вам и вашим близким", "обожаемая, любимая актриса", "благодарю за поздравление, Дмитрий Анатольевич, и поздравляю Вашу жену с именинами".
Актеры Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова
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КультураНовости культурыШоу-бизнесОльга ДроздоваДмитрий Певцов
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