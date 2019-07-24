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РИА Новости

На Сахалине проверят детские лагеря после трагедии в Хабаровском крае

Вчера, 13:12
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
© РИА Новости / МЧС РФ
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июл - РИА Новости. Детские палаточные лагеря на Сахалине и Курилах проверяют на пожарную безопасность после трагедии в Хабаровском крае, сообщили журналистам в региональном правительстве.
Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края, погибли четыре ребенка, еще восемь пострадали.
"Проверки в местах детского летнего отдыха организованы по инициативе главы региона Валерия Лимаренко. Сегодня в регионе работают восемь палаточных лагерей – в Долинском и Южно-Курильском районах и Южно-Сахалинске. В среду глава регионального министерства образования Наталья Мурашова отправилась с проверкой в государственные палаточные лагеря - "Сахалинский Артек" и "Юбилейный", - отметили в пресс-службе правительства.
По информации властей области, в первом разбито 10 палаток, во втором – 4. Места летнего отдыха полностью соответствуют нормам пожарной безопасности, палатки находятся на допустимом друг от друга расстоянии, электричество к ним не подведено. В "Юбилейном" не используют тепловые пушки, а в "Сахалинском Артеке" они размещены за территорией лагеря, и горячий воздух поступает к месту размещения детей по специальным трубам.
Шесть лагерей — "Роза ветров" в Долинском районе, "Чемпион" и "Фрегат" на Кунашире, лагерь ЦДЮТ на Шикотане, "Родник" и "ЮнАрмия" в Южно-Сахалинске — проверят сотрудники муниципальных органов образования. О результатах масштабной работы станет известно через девять дней. Параллельно внеплановые проверки мест летнего детского проводят специалисты сахалинского Госпожнадзора и Росгвардии.
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Вчера, 12:31
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеСахалинХабаровский крайПроисшествия
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