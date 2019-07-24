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РИА Новости

Россияне стали меньше тратить на стиральный порошок

Вчера, 13:10
9141
© Fotolia / oneblink1Отдел бытовой химии в магазине
Отдел бытовой химии в магазине
© Fotolia / oneblink1
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В России снизились продажи бытовой химии. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Nielsen.
За период с июня 2018 по мая 2019 года россияне купили на 11,8 процента меньше кондиционеров для белья, стирального порошка — на шесть процентов, средств для мытья посуды, чистки ванной и т.д. — 3,8 процента.
Такая тенденция продолжается не первый год: впервые снижение спроса на стиральный порошок и моющие средства было зафиксировано в 2016-2017 годах.
Опрошенные изданием участники рынка объясняют эту тенденцию растущей популярностью других средств, например, гелей и жидких капсул для стирки. Другой фактор — общее снижение покупательского спроса населения.
Импортные моющие и чистящие средства на полках одного из магазинов
5 сентября 2018, 08:19
Роскачество рассказало, как выбирать стиральный порошок
70241013518
Обсудить 73
РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Хаха самая богатая сверхдержава же ) скоро и туалетной бумаги меньше будут покупать
24 июля, 13:36
aa5645
67505220
недавно прочитал, что денег у населения стало больше - думаю откуда? Теперь понял - на порошке сэкономили.
24 июля, 13:50
AAfonin582010
18190003
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