На Ямале мужчина убил бывшую подругу ножкой от стула

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июл - РИА Новости. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа стал фигурантом уголовного дела после смерти женщины, которую он из ревности избил ножкой от табурета в чужой квартире и привез к себе домой на детской коляске, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.

Инцидент произошел рано утром 17 июля в Ноябрьске, где 37-летний мужчина, имеющий судимость, будучи пьяным, вооружился ножкой от табурета и отправился на поиски бывшей сожительницы, которая ушла от него к другому. Дверь в квартиру, где обитала пара, была открытой, и ревнивец воспользовался этим, когда мужчина и женщина спали. Как подчеркнули в следственном управлении, он начал избивать их. В разгар конфликта новый сожитель женщины покинул место происшествия, и обвиняемый, не встречая сопротивления, нанес ей как минимум восемь ударов ножкой от табурета - большинство пришлось в область головы.

"Видя, что потерпевшая потеряла сознание, мужчина обмыл ее лицо и на руках понес к себе домой. По дороге, понимая, что у него не хватит сил донести потерявшую сознание женщину, он из подъезда ближайшего дома взял детскую коляску и на ней довез до своей квартиры потерпевшую. Там он уложил не пришедшую в сознание женщину в кровать и уснул рядом", - рассказали в ведомстве.

Утром следующего дня к нему пришли сотрудники полиции, которые ранее возбудили в отношении мужчины дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Именно правоохранители обнаружили в квартире избитую женщину, однако, несмотря на госпитализацию, она скончалась через несколько дней в реанимации из-за закрытой внутричерепной травмы.