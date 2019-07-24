На Ямале мужчина убил бывшую подругу ножкой от стула

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июл - РИА Новости. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа стал фигурантом уголовного дела после смерти женщины, которую он из ревности избил ножкой от табурета в чужой квартире и привез к себе домой на детской коляске, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.
Инцидент произошел рано утром 17 июля в Ноябрьске, где 37-летний мужчина, имеющий судимость, будучи пьяным, вооружился ножкой от табурета и отправился на поиски бывшей сожительницы, которая ушла от него к другому. Дверь в квартиру, где обитала пара, была открытой, и ревнивец воспользовался этим, когда мужчина и женщина спали. Как подчеркнули в следственном управлении, он начал избивать их. В разгар конфликта новый сожитель женщины покинул место происшествия, и обвиняемый, не встречая сопротивления, нанес ей как минимум восемь ударов ножкой от табурета - большинство пришлось в область головы.
"Видя, что потерпевшая потеряла сознание, мужчина обмыл ее лицо и на руках понес к себе домой. По дороге, понимая, что у него не хватит сил донести потерявшую сознание женщину, он из подъезда ближайшего дома взял детскую коляску и на ней довез до своей квартиры потерпевшую. Там он уложил не пришедшую в сознание женщину в кровать и уснул рядом", - рассказали в ведомстве.
Утром следующего дня к нему пришли сотрудники полиции, которые ранее возбудили в отношении мужчины дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Именно правоохранители обнаружили в квартире избитую женщину, однако, несмотря на госпитализацию, она скончалась через несколько дней в реанимации из-за закрытой внутричерепной травмы.
Уголовное дело в отношении ее бывшего ухажера возбуждено по статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшей. Мужчина находится под стражей, следователи продолжают выяснять все обстоятельства конфликта, добавили в СУСК.
15 августа 2018, 08:00"Облил бензином и поджег". Как ревность приводит к жестоким убийствам