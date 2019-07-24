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РИА Новости

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" обсудить транзит

Вчера, 13:02
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. "Нафтогаз" считает возможным уже сейчас назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по будущему транзита газа, а до нее предлагает Москве провести технические консультации. Такое заявление сделал директор украинской госкомпании Юрий Витренко.
На консультациях также должны присутствовать эксперты из ЕК. Это поможет подготовить проект операторского соглашения (interconnection agreement), написал он в Facebook.
Кроме того, добавил Витренко, встреча пойдет на пользу обсуждению вариантов бронирования мощностей между "Газпромом" и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между "Газпромом" и "Нафтогазом.

Споры о транзите

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет.
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Политолог объяснил причину ненадежности Украины в газовом вопросеЕвропейские трейдеры сомневаются в надежности партнерства с Украиной по газу. Проблема будет сохраняться, пока не решится вопрос с транзитом, считает политолог Андрей Суздальцев. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в июне сообщал, что договорился с главой Минэнерго России Александром Новаком запланировать следующую встречу на сентябрь.
В среду газета "Ведомости" написала, что диалог может состояться 16 сентября в Брюсселе.
На предыдущей трехсторонней встрече стороны высказали свои пожелания. Согласно предложению ЕК, новый контракт между Россией и Украиной должен быть подписан на срок более десяти лет. Объемы транзита должны быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых привлекут для модернизации украинской газотранспортной системы.
В свою очередь, министр энергетики Александр Новак заявил, что контракт должен быть коммерчески привлекательным, а маршрут — конкурентоспособным. Кроме того, Украина представит четкий план управления своей ГТС, а "Газпрому" и "Нафтогазу" необходимо урегулировать судебные проблемы.
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Нафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Помнится там кредит не оплаченный висит у Украины. Погасят, можно будет послушать, какие там Нафтогаз условия предлагает (выгодные али нет), какие гарантии предоставляет (надежные али нет).
24 июля, 13:38
Pavel Grigoryev
169110012
Поздно! Поезд ушёл.
24 июля, 13:09
NNikki_5519
119100004
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