"Нафтогаз" предложил "Газпрому" обсудить транзит

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. "Нафтогаз" считает возможным уже сейчас назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по будущему транзита газа, а до нее предлагает Москве провести технические консультации. Такое заявление сделал директор украинской госкомпании Юрий Витренко.

Facebook . На консультациях также должны присутствовать эксперты из ЕК. Это поможет подготовить проект операторского соглашения (interconnection agreement), написал он в

Кроме того, добавил Витренко, встреча пойдет на пользу обсуждению вариантов бронирования мощностей между "Газпромом" и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между "Газпромом" и "Нафтогазом.

Споры о транзите

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет.

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в июне сообщал, что договорился с главой Минэнерго России Александром Новаком запланировать следующую встречу на сентябрь.

В среду газета "Ведомости" написала, что диалог может состояться 16 сентября в Брюсселе.

На предыдущей трехсторонней встрече стороны высказали свои пожелания. Согласно предложению ЕК, новый контракт между Россией и Украиной должен быть подписан на срок более десяти лет. Объемы транзита должны быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых привлекут для модернизации украинской газотранспортной системы.