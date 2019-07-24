Администрация Зеленского потребовала уволить Кличко

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Офис президента Владимира Зеленского хочет сместить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Об этом написал в фейсбуке шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар.
По его словам, глава офиса Андрей Богдан направил министру Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Кличко. В кабмине подтвердили, что получили такое письмо, сообщает "Укринформ".
Главу Киевской горадминистрации назначает и увольняет президент по представлению правительства. При этом Кличко занимает и должность мэра, но мэров украинских городов избирают жители.
Как сообщало издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в киевской мэрии, Госбюро расследований вызвало Кличко на 26 июля на допрос по делу о земельных махинациях. Он назвал это дело "раздутой чушью".
Виталий Кличко занимает пост мэра Киева и главы городской администрации с июня 2014 года.