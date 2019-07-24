Администрация Зеленского потребовала уволить Кличко

Офис президента Владимира Зеленского хочет сместить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Об этом написал вшеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар.

Главу Киевской горадминистрации назначает и увольняет президент по представлению правительства. При этом Кличко занимает и должность мэра, но мэров украинских городов избирают жители.