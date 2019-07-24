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РИА Новости

Администрация Зеленского потребовала уволить Кличко

Вчера, 13:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Офис президента Владимира Зеленского хочет сместить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Об этом написал в фейсбуке шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар.
По его словам, глава офиса Андрей Богдан направил министру Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Кличко. В кабмине подтвердили, что получили такое письмо, сообщает "Укринформ".
Мэр Киева Виталий Кличко
18 июля, 15:56
Украинские СМИ раскрыли подробности конфликта Зеленского и Кличко
Главу Киевской горадминистрации назначает и увольняет президент по представлению правительства. При этом Кличко занимает и должность мэра, но мэров украинских городов избирают жители.
Как сообщало издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в киевской мэрии, Госбюро расследований вызвало Кличко на 26 июля на допрос по делу о земельных махинациях. Он назвал это дело "раздутой чушью".
Виталий Кличко занимает пост мэра Киева и главы городской администрации с июня 2014 года.
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Виталий КличкоВладимир ЗеленскийКиевВ мире
Популярные комментарии
Вообще то завтрашний день не все могут видеть.... мало кто это может
24 июля, 13:28
ЕМЕвгений Манаев
20441000
Кличко купил свой пост, не навечно же . Пора классик афоризмов ,пора на заслуженный отдых книгу писать- "Как я был мэром".
24 июля, 14:01
Валерий Малышкин
21371001
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