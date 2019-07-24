В Бельгии из-за жары запустили флешмоб "заночуй в супермаркете"

БРЮССЕЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Крупный розничный ритейлер в Бельгии, где установилась непривычно жаркая погода, отреагировал на шуточную акцию в соцсетях с призывом к пользователям прийти ночевать в холодильную камеру, заявив, что готов помочь страдающим от жары клиентам охладиться, но на ночь супермаркеты, конечно, открывать не станет.

Ранее в соцсети Facebook появился анонс мероприятия с предложением страдающим от жары бельгийцам заночевать в супермаркете торговой сети Colruyt, где фруктово-овощные отделы оснащены мощными холодильными камерами. О своем намерении участвовать в акции заявили в сети свыше 20 тысяч человек.

"Прежде всего, мы хотели бы пояснить, что это не наша собственная инициатива. Это было задумано как шутка со стороны клиентов. Мы наблюдаем такие события на Facebook каждый год во время жары, но это никогда не приводило к особому притоку людей в охлаждаемые зоны супермаркетов", - сказала РИА Новости представитель торговой сети.

Она отметила, что, конечно, "при 12 градусах на некоторое время становится приятно и прохладно, но очень долго оставаться не стоит".

"Мы не собираемся открывать наши магазины ночью, как вы можете себе представить. Клиентов, конечно, мы рады видеть в течение рабочего дня, и для покупок, и для того, чтобы при этом немного освежиться", - пояснила она, добавив, что с каждой новой волной жары охлаждаемые помещения супермаркетов становятся "все более популярными".