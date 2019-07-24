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РИА Новости

В Счетной палате рассказали об исполнении бюджета по нацпроектам

Вчера, 12:50
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уровень исполнения расходов бюджета на национальные проекты в первом полугодии составил 32,4%, или 558,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении Счетной палаты.
"Уровень исполнения расходов федерального бюджета на национальные проекты стал значительно выше и составил 32,4% - 558,8 миллиарда рублей. Однако это ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета 42,5%", - отмечается в сообщении.
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На низком уровне исполнены расходы на нацпроекты "Цифровая экономика Российской Федерации" - 8,3%, "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 12,2%, "Экология" – 11,6%, "Повышение производительности труда и поддержка занятости" - 17,7%.
По состоянию на 1 июля 2019 года расходы не осуществлялись по 9 из 76 федеральных проектов. Это касается проектов "Логистика международной торговли" и "Экспорт услуг" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", а также по федеральным проектам "Европа-Западный Китай" и "Высокоскоростное железнодорожное сообщение" в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
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