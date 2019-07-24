В Счетной палате рассказали об исполнении бюджета по нацпроектам

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уровень исполнения расходов бюджета на национальные проекты в первом полугодии составил 32,4%, или 558,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении Счетной палаты.

"Уровень исполнения расходов федерального бюджета на национальные проекты стал значительно выше и составил 32,4% - 558,8 миллиарда рублей. Однако это ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета 42,5%", - отмечается в сообщении.

На низком уровне исполнены расходы на нацпроекты "Цифровая экономика Российской Федерации" - 8,3%, "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 12,2%, "Экология" – 11,6%, "Повышение производительности труда и поддержка занятости" - 17,7%.