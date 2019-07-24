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РИА Новости

В Чите задержали 16 членов ОПГ за торговлю героином

Вчера, 12:47
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ЧИТА, 24 июл – РИА Новости. Полицейские в Чите задержали 16 членов организованной группы, занимавшихся сбытом героина, сообщила в среду Забайкальская краевая прокуратура.
"По версии следствия, на территории города Читы в период с 2018 года действовала организованная группа, которая занималась сбытом наркотического средства героин в значительных размерах. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 19 июля 2019 года задержаны 16 лиц", - говорится в сообщении.
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По данным регионального управления МВД, при обысках по местам жительства подозреваемых изъято около 500 граммов героина (около 2 тысяч разовых доз), это самая крупная за последние годы партия этого наркотика, изъятого в Забайкалье.
"Установлено, что 57-летняя женщина, ее дочь и 31-летний житель Читы с целью поставки в Забайкальский край героина и дальнейшей его реализации организовали группу лиц, в которую входили не менее 30 человек. В течение года организаторы поставляли героин из Иркутской области и Хабаровского края, другие участники группы реализовывали его на территории Читы и Читинского района как лично, так и бесконтактным способом путем оборудования тайников", - сообщает пресс-служба УМВД.
В управлении добавили, что злоумышленники не менее 64 раз сбывали наркотическое средства. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других участников ОПГ.
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