Госдума повысила НДС на пальмовое масло до 20 процентов

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, снижающий НДС для фруктов и ягод, включая виноград, до 10%, и увеличивающий ставку этого налога для пальмового масла до 20%.

Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1 октября 2019 года.

Дополнительные доходы бюджета от отмены льготы для пальмового масла оцениваются в 4,5-5 миллиардов рублей, говорил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Спикер Думы Вячеслав Володин пояснил, что эти средства можно будет направить на поддержку отечественных производителей молока и способствовать выпуску качественных и доступных молочных продуктов из натурального сырья.

Первый зампред бюджетного комитета Александр Ремезков указал, что повышение ставки делает менее выгодным использование пальмового масла в пищевой промышленности.

"У российских потребителей появится больше возможностей покупать действительно натуральные молочные продукты или сладости, произведенные с применением натурального сливочного, а не пальмового масла", — отметил Ремезков.