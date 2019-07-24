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РИА Новости

Госдума повысила НДС на пальмовое масло до 20 процентов

Вчера, 12:45
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, снижающий НДС для фруктов и ягод, включая виноград, до 10%, и увеличивающий ставку этого налога для пальмового масла до 20%.
Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1 октября 2019 года.
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Дополнительные доходы бюджета от отмены льготы для пальмового масла оцениваются в 4,5-5 миллиардов рублей, говорил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Спикер Думы Вячеслав Володин пояснил, что эти средства можно будет направить на поддержку отечественных производителей молока и способствовать выпуску качественных и доступных молочных продуктов из натурального сырья.
Первый зампред бюджетного комитета Александр Ремезков указал, что повышение ставки делает менее выгодным использование пальмового масла в пищевой промышленности.
"У российских потребителей появится больше возможностей покупать действительно натуральные молочные продукты или сладости, произведенные с применением натурального сливочного, а не пальмового масла", — отметил Ремезков.
Володин добавил также, что льготная ставка НДС для фруктов и ягод позволит отечественным фермерам направить больше денег на закладку новых садов.
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Александр РемезковАндрей МакаровГосдума РФВячеслав ВолодинЭкономика
Популярные комментарии
Отлично, нас сначала подсадили на пальму, теперь вся кондитерка за несколько лет перешла на использование этого продукта, а теперь нам говорят, что это вредно, и мы поэтому будем ввозить в страну по повышенным налогам его. Отлично! Я согласен, что оно вредно, но где были господа ГД. когда принимали решение на ввоз его в нашу страну до поднятия налога?! Сейчас то потребитель будет платить тупо больше за кондитерские изделия из-за повышенного налога, ведь кондитерские предприятия в один миг не смог от него отказаться! "Спасибо" вам товарищи ГосДумовцы! Без вас бы прожили лучше!
24 июля, 13:40
FGFedor Grojs
45200015
Жрать придется то же самое-но дороже...Спасибо за заботу!
24 июля, 14:04
golov 69
3121309
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