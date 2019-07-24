Самолеты МС-21 получат новое остекление кабины пилотов

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина (входит в Ростех) создаст новое остекление для кабин пилотов самолетов МС-21, серийный выпуск планируется в 2021 году, сообщили в пресс-службе Ростеха.

"В рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ОНПП "Технология" проведет более 20 видов испытаний нового остекления, в частности на прочность, птицестойкость, герметичность, воздействие высоких и низких температур, молнии, статического электричества и т.д. К серийному выпуску нового остекления для МС-21 предприятие планирует приступить в 2021 году", - сказали в Ростехе.

Новые стекла для пилотской кабины МС-21 будут оснащены системой регулируемого электрообогрева, исключающей обледенение и запотевание даже при экстремальных метеорологических условиях. Кроме того, предприятие изготовит альтернативный вариант остекления из силикатного стекла.

В пресс-службе уточнили, что применение инновационных материалов позволит увеличить динамическую прочность остекления в 1,5 раза и снизить его массу на 15% по сравнению с аналогами.

"Технология" имеет большой опыт в области разработки и серийного выпуска оптических конструкций. Уникальная технология обработки поликарбоната, разработанная предприятием, позволяет полностью исключить оптические искажения и заметно улучшает прочностные и весовые характеристики многослойных стекол. Мы уверены, что эта разработка будет востребована не только для проекта МС-21, но и для замещения импортной продукции в авиационной, судостроительной и железнодорожной отрасли", - отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.