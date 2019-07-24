В Чувашии создадут Центр профподготовки WorldSkills

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июл – РИА Новости. В Чувашии в 2021 году на базе Новочебоксарского химико-механического техникума будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки по стандартам WorldSkills, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

"Центр будет создан для профессиональной ориентации, ускоренного обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации жителей Чувашии по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям по стандартам WorldSkills. Проект предусматривает модернизацию профессионального образования за счет внедрения ориентированных на практику гибких и адаптивных программ. Такой центр позволит вести профподготовку студентов в формате индивидуальных учебных планов по наиболее востребованным и перспективным профессиям и формировать компетенции, соответствующие мировым стандартам", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в рамках реализации регионального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" 50 новых мастерских в техникумах и колледжах Чувашии уже в этом году будут оснащены современным оборудованием.