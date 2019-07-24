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РИА Новости
Чувашская республика

В Чувашии создадут Центр профподготовки WorldSkills

Вчера, 12:37
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© Фото : предоставлено пресс-службой администрации НовочебоксарскаНовочебоксарск
Новочебоксарск
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Новочебоксарска
ЧЕБОКСАРЫ, 24 июл – РИА Новости. В Чувашии в 2021 году на базе Новочебоксарского химико-механического техникума будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки по стандартам WorldSkills, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.
"Центр будет создан для профессиональной ориентации, ускоренного обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации жителей Чувашии по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям по стандартам WorldSkills. Проект предусматривает модернизацию профессионального образования за счет внедрения ориентированных на практику гибких и адаптивных программ. Такой центр позволит вести профподготовку студентов в формате индивидуальных учебных планов по наиболее востребованным и перспективным профессиям и формировать компетенции, соответствующие мировым стандартам", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что в рамках реализации регионального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" 50 новых мастерских в техникумах и колледжах Чувашии уже в этом году будут оснащены современным оборудованием.
"Все это будет способствовать дальнейшему развитию системы образования, позволит внедрить новую модель подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и готовить специалистов, способных к успешной деятельности в эпоху высоких технологий", - процитировали в пресс-службе министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергея Кудряшова.
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