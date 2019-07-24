ЦИК предложил обратиться в ВС и ГП из-за ситуации на выборах в Петербурге

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова попросила избирком Санкт-Петербурга подготовить обращения в Верховный суд, Генпрокуратуру и СК из-за ситуации с многочисленными жалобами по муниципальным выборам.

Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что в Центризбиркоме обеспокоены отсутствием решений судов по нарушениям на выборах в муниципальных образованиях Санкт-Петербурга, так как пока виновные не понесут наказание, в общественном сознании будет сложно изменить отношение к работе городской избирательной системы.

"Если не работает правоохранительная система Санкт-Петербурга, коллеги, готовьте, пожалуйста, обращение на генерального прокурора и на руководителя следственного комитета со всеми фактами и с нашими в том числе обращениями", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Обращение в Верховный суд на имя председателя Вячеслава Лебедева глава ЦИК предложила подготовить в связи с тем, что "муниципальный судья уходит в отпуск, то есть фактически блокирует работу выборов". "Я прошу с этим досконально разобраться", - подчеркнула Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что если сейчас этого не сделать, то можно считать муниципальную кампанию "проваленной".

"А люди не понимают, муниципальная это кампания или губернаторские выборы, они все в один узел закрутят и, извините, это ударит по всем выборам, по всей избирательной системе Санкт-Петербурга. На вас лежит прямая ответственность", - добавила она.

Ранее сообщалось, что избирком Петербурга намерен через суд привлекать к административной ответственности представителей избирательных комиссий муниципальных образований города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. Проблемы также возникали и с приемом документов у кандидатов в муниципальные депутаты в некоторых комиссиях.