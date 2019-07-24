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РИА Новости

Во Внуково прокомментировали идею о возврате курилок в аэропорты

Вчера, 12:36
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТерминал А аэропорта "Внуково"
Терминал А аэропорта Внуково
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Возвращение курительных комнат в аэропорты позволит повысить комфорт не только для курящих, но и для некурящих пассажиров, защитит их от табачного дыма, поскольку сейчас курят в туалетах и даже пеленальных комнатах, заявили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта "Внуково".
Госдума в июле приняла в первом чтении законопроект о возврате курилок в здания аэропортов. Газета "Известия" в среду сообщила, что депутаты в поправках планируют предложить сделать курилки платными.
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"Возвращение курительных комнат создаст более комфортные условия для пребывания в аэропорту как курящим, так и некурящим пассажирам... Не имеющие возможности выйти на улицу пассажиры курят в непредназначенных для этого местах: в туалетах и даже в пеленальных комнатах... Возвращение курительных комнат в аэропорты в первую очередь необходимо для некурящих пассажиров, которые в этом случае действительно будут ограждены от табачного дыма", - отмечает пресс-служба "Внуково".
У сотрудников аэропорта нет полномочий задерживать и штрафовать курильщиков, добавляет пресс-служба и напоминает, что в аэропорту изначально были предусмотрены специальные комнаты для курения, оснащенные системой девятикратного обмена воздуха. "Комнаты функционировали до запрета курения в терминалах аэропортов. Тем не менее, необходимое оборудование в этих помещениях с момента запрета на курение не демонтировано", - отмечает аэропорт.
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В конце 2017 года депутат от ЕР Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитет по транспорту и строительству (соисполнитель по законопроекту) рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, как и комитет по охране здоровья. Однако Минздрав выступил против этого законопроекта. По мнению ведомства, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, обусловленных потреблением сигарет.
Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году "антитабачным" законом. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.
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