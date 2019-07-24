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РИА Новости

Гройсман надеется уйти в отставку на первом заседании избранной Рады

Вчера, 12:30
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман. Архивное фото
КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что вскоре состоится первое заседание новой Верховной рады, на котором кабмин сложит полномочия.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 99,3% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,01%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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"Наше правительство и я как премьер-министр слагаем свои полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины на первом заседании Рады. Далее мы будем выполнять обязанности до формирования нового правительства. Я рассчитываю, что формирование нового правительства произойдет достаточно быстро. И хотел бы, чтобы заседание нового парламента прошло быстро", - заявил Гройсман в ходе заседания кабмина.
Он добавил, что правительство очень ответственно относится к обеспечению стабильности, поэтому будет обеспечивать нормальную жизнедеятельность страны до формирования нового правительства. Гройсман заявил, что его правительство в том числе подготовит Украину к отопительному сезону.
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