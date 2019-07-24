Гройсман надеется уйти в отставку на первом заседании избранной Рады

КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что вскоре состоится первое заседание новой Верховной рады, на котором кабмин сложит полномочия.

Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 99,3% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,01%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

"Наше правительство и я как премьер-министр слагаем свои полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины на первом заседании Рады. Далее мы будем выполнять обязанности до формирования нового правительства. Я рассчитываю, что формирование нового правительства произойдет достаточно быстро. И хотел бы, чтобы заседание нового парламента прошло быстро", - заявил Гройсман в ходе заседания кабмина.