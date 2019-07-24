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РИА Новости

В Индии проведут первые в истории страны военно-космические учения

Вчера, 12:29
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Индии готовятся к проведению в четверг и пятницу первых в истории страны военно-космических учений, сообщает издание Times of India со ссылкой на представителя властей.
Сообщается, что данные учения были запланированы после успешного запуска Индией противоспутниковой ракеты-перехватчика. В марте премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, тем самым выведя страну в ряд крупных космических держав.
"Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что испытания ракеты в марте были проведены, чтобы сделать Индию сильнее и безопаснее, а также способствовать достижению мира и гармонии. Руководствуясь этим подходом, проводятся (учения) IndSpaceEx с целью определить основные вызовы и пробелы (которые могут возникнуть), если конфронтация достигнет космических масштабов", - приводит издание слова высокопоставленного чиновника.
В результате проведения двухдневных учений, в которых примут участие представители различных родов индийских войск, будет разработан проект совместной космической доктрины "футуристичных боев" будущего, пишет издание.
По информации издания, Индия вынуждена развивать потенциал сдерживания, чтобы создать условия для защиты ресурсов страны в космосе, на фоне активно развивающейся космической программы Китая.
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Индия развивает собственную космическую программу с 1947 года, когда получила независимость. Работа ведется под руководством правительственного департамента космических исследований. Непосредственная организация работ по координации деятельности различных организаций и фирм в рамках космической программы, а также по созданию ракетно-космической техники возложена на ISRO (до 1969 года - Индийский национальный комитет космических исследований).
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Нарендра МодиИндияВ мире
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