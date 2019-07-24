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РИА Новости

Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса

Вчера, 12:29
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певец Григорий Лепс. Архивное фото
РИГА, 24 июл — РИА Новости. Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил журналистам, что крайне недоволен тем, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале, сообщает Kas jauns.
Министр внутренних дел сидел в первых рядах на концерте Лепса, чтобы унизить латвийское государство.
Янис Борданс
министр юстиции Латвии
Он также выразил недовольство тем, что Лепсу не запрещен въезд в Латвию.
Глава МВД на критику пока не отреагировал.
Товарищеский суд
Вчера, 13:32
Товарищеский суд
Весной Лепса внесли в список нежелательных лиц в соседней Литве и запретили ему въезд. Инициировавшие это политики призвали создать правовой механизм, с помощью которого люди, связанные с "преступными группами", не смогли бы въезжать в Литву и давать концерты.
Также они предложили включить в список нежелательных лиц тех, кто выражает активную поддержку внешней политики России, что, по их утверждению, относится и к Лепсу.
Певец Григорий Лепс
Вчера, 10:09
"Повысил культурный уровень". Эксперт о скандале вокруг Лепса в ЛатвииГлаву МВД Латвии подвергли критике за посещение концерта российского певца Григория Лепса. В политическом классе прибалтийской республики нет единства, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Юрий Борисенок.
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МВД ЛатвииЯнис БордансГригорий ЛепсЛатвияВ мире
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