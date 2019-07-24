Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса

РИГА, 24 июл — РИА Новости. Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил журналистам, что крайне недоволен тем, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале, сообщает Kas jauns . Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил журналистам, что крайне недоволен тем, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале, сообщает

Министр внутренних дел сидел в первых рядах на концерте Лепса, чтобы унизить латвийское государство. Янис Борданс министр юстиции Латвии министр юстиции Латвии

Он также выразил недовольство тем, что Лепсу не запрещен въезд в Латвию.

Глава МВД на критику пока не отреагировал.

Весной Лепса внесли в список нежелательных лиц в соседней Литве и запретили ему въезд. Инициировавшие это политики призвали создать правовой механизм, с помощью которого люди, связанные с "преступными группами", не смогли бы въезжать в Литву и давать концерты.