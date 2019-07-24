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РИА Новости
Культура

Режиссер "Безумного Макса" рассказал, что готов снять продолжение

Вчера, 12:34
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© Kennedy Miller Productions (2015)Кадр из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости"
Кадр из фильма Безумный Макс: Дорога ярости
© Kennedy Miller Productions (2015)
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Австралийский режиссер Джордж Миллер рассказал, что планирует снять еще две части постапокалиптического боевика после окончания судебных разбирательств с Warner Bros., сообщает The Independent.
"Есть две истории, в которых рассказывается о Безумном Максе, а также отдельная - о Фуриосе (один из главных персонажей фильма "Безумный Макс: Дорога ярости", ее сыграла Шарлиз Терон - Прим.ред.). Мы должны окончательно уладить вопросы с Warner Bros. Но, уверены, что все решится в нашу пользу", - рассказал Миллер.
Продюсерская компания режиссера с 2017 года судится с Warner Bros. из-за невыполненных соглашений по контракту со стороны киностудии.
Как пишет издание, с большой вероятностью в сиквелах снимутся Шарлиз Терон и Том Харди.
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КультураКино и сериалыНовости культурыТом Харди (Эдвард Харди)Шарлиз Терон
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