Режиссер "Безумного Макса" рассказал, что готов снять продолжение

"Есть две истории, в которых рассказывается о Безумном Максе, а также отдельная - о Фуриосе (один из главных персонажей фильма "Безумный Макс: Дорога ярости", ее сыграла Шарлиз Терон - Прим.ред.). Мы должны окончательно уладить вопросы с Warner Bros. Но, уверены, что все решится в нашу пользу", - рассказал Миллер.