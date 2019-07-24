Росприроднадзор рассказал об угрозе "экологического Чернобыля" в Приангарье

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Предприятию "Усольехимпром" в Иркутской области нужна рекультивация, иначе может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая по масштабу с аварией на Чернобыльской АЭС. Такое заявление в интервью Предприятию "Усольехимпром" в Иркутской области нужна рекультивация, иначе может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая по масштабу с аварией на Чернобыльской АЭС. Такое заявление в интервью "Известиям" сделала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Завод производил хлор и другие химические вещества. По словам собеседницы издания, собственники "выкачали" из него все возможное и оставили на произвол судьбы. В частности, предприятию требуется демеркуризация из-за сильного загрязнения ртутью.

Радионова рассказала, что в корпусах "Усольехимпрома" хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением, "что там — никто не знает".

"В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. <...> Нужно действовать уже сейчас", — пояснила глава надзорного ведомства.

Росприроднадзор уже обратился к правительству с просьбой создать программу по рекультивациии "Усольехимпрома".

Радионова посетовала, что это не единственный случай халатности собственников, которые часто при уменьшении прибыли пытаются переоформить объект на фирму-однодневку, после чего пропадают.

Она призвала владельцев опасных объектов заранее готовить резервные средства на устранение негативных последствий.

Глава ведомства также уточнила, что в Минприроды обсуждается законопроект по ликвидации накопленного экологического ущерба.

"Проблему удалось актуализировать"

Как заявил РИА Новости председатель законодательного собрания Приангарья Сергей Сокол, госпрограмма по рекультивации отходов может стать реальным механизмом решения опасной экологической проблемы в Иркутской области.

"Сегодня можно констатировать, что нам удалось актуализировать глобальную для региона проблему, которой уже 20 лет, и проблема эта беспокоит не только экологов и ученых, но и жителей города", - сказал он.

По его словам, согласно перечню поручений президента от 25 октября 2017 года, губернатор Иркутской области должен был взять под личный контроль реализацию мероприятий по ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы".

"Иркутская область буквально усеяна экологическими язвами, сопоставимыми по своей опасности с тем, с чем мы столкнулись в Усолье", - заявил спикер ЗС.

По его словам, если потребуется, депутаты готовы принять поправки в региональное законодательство и рассмотреть вопрос софинансирования из областного бюджета.

Режим ЧС

В ноябре прошлого года в городе Усолье-Сибирское ввели режим ЧС. Там охотники за черным металлом начали вывозить с промышленной площадки бывшего химкомбината опасные для людей и окружающей среды материалы, сообщила РИА Новости специалист по работе со СМИ горадминистрации Кристина Кондратьева.

Тогда ограничили допуск сотрудников предприятий, действующих сегодня на промплощадке "Усольехимпрома", даны поручения о восстановлении целостности ограждений территории.

По словам Кондратьевой, горадминистрация планировала обратиться в правительство области с просьбой оказать финансовую помощь на вооруженную охрану.

Еще пять лет назад правительство Иркутской области рассчитывало за счет федеральной программы по охране озера Байкал профинансировать проект демеркуризации цеха ртутного электролиза, ранее принадлежавшего "Усольехимпрому".

Использование ртути на заводе

Ртуть использовалась на "Усольехимпроме" с 1970 года в процессе ртутного электролиза, который, в частности, позволял производить каустическую соду.

В 1998-м цех ртутного электролиза был закрыт как нерентабельный. По оценкам специалистов, под промышленной площадкой завода осталось 117 тонн ртути, металл также содержится в самих конструкциях цеха. По некоторым оценкам, около него может быть сосредоточено до 600 тонн ртути.

Экологи отмечают, что испаряясь, металл попадает в грунтовые воды, реки, оседает рядом с городом Усолье-Сибирский (население 85 тысяч человек). Сейчас цех ртутного электролиза не входит в состав "Усольехимпрома" и является федеральной собственностью.

Площадь территории завода составляет 610 гектаров, здесь располагается 140 производственных корпусов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 километров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.