Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T15:58Z
https://ria.ru/20190724/1556828968.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Росприроднадзор рассказал об угрозе "экологического Чернобыля" в Приангарье

Вчера, 12:22
18804
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Предприятию "Усольехимпром" в Иркутской области нужна рекультивация, иначе может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая по масштабу с аварией на Чернобыльской АЭС. Такое заявление в интервью "Известиям" сделала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Завод производил хлор и другие химические вещества. По словам собеседницы издания, собственники "выкачали" из него все возможное и оставили на произвол судьбы. В частности, предприятию требуется демеркуризация из-за сильного загрязнения ртутью.
Радионова рассказала, что в корпусах "Усольехимпрома" хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением, "что там — никто не знает".
"В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. <...> Нужно действовать уже сейчас", — пояснила глава надзорного ведомства.
Росприроднадзор уже обратился к правительству с просьбой создать программу по рекультивациии "Усольехимпрома".
Радионова посетовала, что это не единственный случай халатности собственников, которые часто при уменьшении прибыли пытаются переоформить объект на фирму-однодневку, после чего пропадают.
Она призвала владельцев опасных объектов заранее готовить резервные средства на устранение негативных последствий.
Глава ведомства также уточнила, что в Минприроды обсуждается законопроект по ликвидации накопленного экологического ущерба.
17 июня, 07:31
Названа сумма ущерба от экологических преступлений в России в 2018 году

"Проблему удалось актуализировать"

Как заявил РИА Новости председатель законодательного собрания Приангарья Сергей Сокол, госпрограмма по рекультивации отходов может стать реальным механизмом решения опасной экологической проблемы в Иркутской области.
"Сегодня можно констатировать, что нам удалось актуализировать глобальную для региона проблему, которой уже 20 лет, и проблема эта беспокоит не только экологов и ученых, но и жителей города", - сказал он.
По его словам, согласно перечню поручений президента от 25 октября 2017 года, губернатор Иркутской области должен был взять под личный контроль реализацию мероприятий по ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы".
"Иркутская область буквально усеяна экологическими язвами, сопоставимыми по своей опасности с тем, с чем мы столкнулись в Усолье", - заявил спикер ЗС.
По его словам, если потребуется, депутаты готовы принять поправки в региональное законодательство и рассмотреть вопрос софинансирования из областного бюджета.
Белград во время бомбардировки
21 марта, 12:22
Удары НАТО в Югославии создали угрозу экологической катастрофы

Режим ЧС

В ноябре прошлого года в городе Усолье-Сибирское ввели режим ЧС. Там охотники за черным металлом начали вывозить с промышленной площадки бывшего химкомбината опасные для людей и окружающей среды материалы, сообщила РИА Новости специалист по работе со СМИ горадминистрации Кристина Кондратьева.
Тогда ограничили допуск сотрудников предприятий, действующих сегодня на промплощадке "Усольехимпрома", даны поручения о восстановлении целостности ограждений территории.
По словам Кондратьевой, горадминистрация планировала обратиться в правительство области с просьбой оказать финансовую помощь на вооруженную охрану.
Еще пять лет назад правительство Иркутской области рассчитывало за счет федеральной программы по охране озера Байкал профинансировать проект демеркуризации цеха ртутного электролиза, ранее принадлежавшего "Усольехимпрому".
20 июня, 14:57
СК проверит сообщение об экологической катастрофе в Подмосковье

Использование ртути на заводе

Ртуть использовалась на "Усольехимпроме" с 1970 года в процессе ртутного электролиза, который, в частности, позволял производить каустическую соду.
В 1998-м цех ртутного электролиза был закрыт как нерентабельный. По оценкам специалистов, под промышленной площадкой завода осталось 117 тонн ртути, металл также содержится в самих конструкциях цеха. По некоторым оценкам, около него может быть сосредоточено до 600 тонн ртути.
Экологи отмечают, что испаряясь, металл попадает в грунтовые воды, реки, оседает рядом с городом Усолье-Сибирский (население 85 тысяч человек). Сейчас цех ртутного электролиза не входит в состав "Усольехимпрома" и является федеральной собственностью.
Площадь территории завода составляет 610 гектаров, здесь располагается 140 производственных корпусов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 километров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.
В Усолье-Сибирском живут более 77 тысяч человек.
Девочка наблюдает за жуками в террариуме Дарвиновского музея во время международной акции Ночь музеев
1 июля, 17:09
Ученые предсказали человечеству крупнейшую экологическую катастрофу
13519719
Обсудить 14
Светлана РадионоваБайкалРосприроднадзорИркутская областьУсолье-СибирскоеОбщество
Популярные комментарии
Ну так путин же обещал вам прорыв
24 июля, 13:39
aa5645
34603212
"собственники "выкачали" из него все возможное и оставили на произвол судьбы"... А теперь давайте за счёт бюджета всё исправлять. Молодцы! Умно придумано. А может стоит взять этих собственников "за жабры" и заставить раскошелиться?! Или они так высоко сидят, что в их сторону даже ссыкотно тявкать?
24 июля, 14:18
ddim-vs
4810101
Рекомендуем
В Москву придет сильное похолодание
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Жители Донбасса перед голосованием на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики
Эксперт рассказал, когда Россия может признать ДНР и ЛНР
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Лента
новостей
Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере "Холдоми"
Мэр Киева Виталий Кличко
Администрация Зеленского потребовала уволить Кличко
Актёр Дмитрий Певцов во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Путин по телефону поздравил президента Узбекистана с днем рождения
Российские рубли
Росстат назвал наиболее распространенную зарплату в стране
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
СК возбудил уголовное дело после несогласованного митинга у Мосгоризбиркома
Отдел бытовой химии в магазине
Россияне стали меньше тратить на стиральный порошок
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Киев анонсировал скорое освобождение украинских моряков
Министр иностранных дел Андрей Козырев. 12 декабря 1991
Экс-глава МИД назвал сообщения о планах продать Карелию Финляндии бредом
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Власти уточнили возможную причину пожара в хабаровском лагере
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35В Ростовской области три человека погибли в крупном ДТП
10:35В Краснодаре уволили воспитателя детсада, которая била детей тряпкой
10:33КНДР привезла на задержанное российское судно воду
10:30Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать
10:29В Азербайджане завели уголовное дело после крушения МиГ-29
10:27КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
Лента новостейМолния