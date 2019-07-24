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РИА Новости
Ленинградская область

Дрозденко поддержал идею назвать новые улицы в честь 75-летия победы в ВОВ

Вчера, 12:10
23
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Глава региона Александр Дрозденко поддержал предложение ветеранских организаций называть новые улицы в честь 75-летия Великой Победы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, с такой инициативой выступили ветераны войны на заседании Консультативного совета при губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, на котором обсуждалась тема подготовки к празднованию 75-летию Великой Победы.

"Мы уже обсуждали с моими заместителями эту идею, и я ее полностью поддерживаю: такую знаменательную дату нужно увековечить, назвав именем 75-летия Великой Победы новые улицы, площади, скверы, другие общественные пространства в населенных пунктах Ленинградской области", - сказал губернатор, обращаясь к представителям ветеранского актива региона.

В пресс-службе отметили, что в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы в Ленинградской области будут не только приведены в полный порядок имеющиеся мемориалы, но и появятся новые памятники. Особое внимание будет уделено нуждам ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе, планируется выделить дополнительное финансирование их общественным организациям.
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Собеседник агентства сообщил, что Дрозденко подробно ответил на вопросы, касавшиеся льгот на проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга для областных жителей, ремонта лифтового хозяйства, программы строительства новых социальных объектов на территории Ленинградской области",- уточнил собеседник агентства.
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