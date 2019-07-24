Дрозденко поддержал идею назвать новые улицы в честь 75-летия победы в ВОВ

Слышали новость? Немецкий журналист собрался переписать историю ВОВ Россиянам хотят ограничить доступ к фондовым рынкам? Кто и как уже ответил по делу Голунова? Что знают в Германии о сражении под Прохоровкой? Ответы на эти вопросы в новом выпуске программы "Слышали новость?".