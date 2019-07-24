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РИА Новости
Туризм

Россияне смогут находиться на Мальдивах без виз в течение 90 дней

Вчера, 12:10
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСамолет летит над Мальдивскими островами
Самолет летит над Мальдивскими островами
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Самолет летит над Мальдивскими островами. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Завтра, 25 июля, вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Мальдивской Республики о взаимной отмене визовых требований. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Начиная с завтрашнего дня россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней. Для этого необходимо иметь общегражданский заграничный, дипломатический или служебный паспорт.
При том целью поездки не должна быть трудовая деятельность, учеба или постоянное проживание.
Аналогичные правила действуют для граждан Мальдивской Республики, посещающих Россию.
Ранее граждане России могли находиться на Мальдивах без визы в течение месяца.
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ТуризмМальдивыРоссия
Популярные комментарии
Ой, спасибо! Радость-то какая! А на Таити так можно? А на Бора-Бора?
24 июля, 12:15
ЮПЮрий П
13160001
А где деньги на Мальдивы взять при зп в 15 тр?
24 июля, 13:06
ХБХайт Баратс
2130203
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