В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В полицию обратился представитель финансово-кредитного учреждения, который сообщил, что в ходе ревизии обнаружена недостача 6,5 миллиона рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что к совершению преступления может быть причастна кассир банка", - рассказала официальный представитель МВД России.

Как оказалось, 39-летняя кассирша в течение месяца выносила деньги из банка, а накануне ревизии забрала сразу один миллион рублей. Сейчас женщину задержали, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее правоохранители сообщали, что жительница башкирского Салавата Луиза Хайруллина подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Женщина исчезла 27 мая с мужем Маратом и двумя детьми 8 и 12 лет, девочки тоже были объявлены в розыск по заявлению родных, которые не могли определить их место нахождения. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", суд заочно арестовал ее.