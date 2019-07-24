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РИА Новости

В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка

Вчера, 12:09
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В полицию обратился представитель финансово-кредитного учреждения, который сообщил, что в ходе ревизии обнаружена недостача 6,5 миллиона рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что к совершению преступления может быть причастна кассир банка", - рассказала официальный представитель МВД России.
Как оказалось, 39-летняя кассирша в течение месяца выносила деньги из банка, а накануне ревизии забрала сразу один миллион рублей. Сейчас женщину задержали, обстоятельства произошедшего выясняются.
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
22 июля, 14:14
Муж кассирши из Башкирии отрицает причастность к краже из банка
Ранее правоохранители сообщали, что жительница башкирского Салавата Луиза Хайруллина подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Женщина исчезла 27 мая с мужем Маратом и двумя детьми 8 и 12 лет, девочки тоже были объявлены в розыск по заявлению родных, которые не могли определить их место нахождения. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", суд заочно арестовал ее.
Их поймали спустя месяц в Казани, женщину сразу поместили в СИЗО, а ее муж отправился в Москву, где по телевидению обратился к россиянам с просьбой помочь собрать средства для покрытия ущерба банку. Он также признался, что деньги похищались в течение нескольких лет, а он их проиграл в азартные игры. Мужчина был арестован по прилету в уфимском аэропорту и помещен под домашний арест, так как проходит по делу в качестве соучастника.
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МВД РоссииРеспублика БашкортостанРоссияПроисшествия
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