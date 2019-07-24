В Приангарье прокомментировали слова об угрозе "экологического Чернобыля"

ИРКУТСК, 24 июл – РИА Новости. Госпрограмма по рекультивации отходов на территории "Усольехимпрома", которую глава Росприроднадзора сравнила с Чернобылем, может стать реальным механизмом решения опасной экологической проблемы в Иркутской области, заявил РИА Новости председатель законодательного собрания Приангарья Сергей Сокол.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее заявила , что территории бывшего химкомбината в Иркутской области требуется демеркуризация и принимать меры нужно уже сейчас, иначе местной экологии может быть нанесен серьезный ущерб, "мы получим такой экологический Чернобыль".

"Сегодня можно констатировать, что нам удалось актуализировать глобальную для региона проблему, которой уже 20 лет, и проблема эта беспокоит не только экологов и ученых, но и жителей города", - сказал Сокол.

Он отметил, что согласно перечню поручений президента России от 25 октября 2017 года, губернатор Иркутской области должен был взять под личный контроль реализацию мероприятий по ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы".

"Иркутская область буквально усеяна экологическими язвами, сопоставимыми по своей опасности с тем, с чем мы столкнулись в Усолье. Госпрограмма по рекультивации отходов на площадке "Усольехимпрома" могла бы стать реальным механизмом решения этой опасной проблемы", - заявил спикер ЗС. По его словам, если потребуется, депутаты готовы принять поправки в региональное законодательство и рассмотреть вопрос софинансирования из областного бюджета.

В ноябре 2018 года администрация Усолья-Сибирского ввела в городе режим ЧС из-за риска возникновения угрозы техногенного характера. Проблема возникла в связи с тем, что с промышленной площадки бывшего химкомбината в город нелегально вывозились металлические емкости с остатками ядохимикатов, которые представляли угрозу для населения.

Площадь территории ООО "Усольехимпром" составляет 610 гектаров, здесь располагается 140 производственных корпусов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 километров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.