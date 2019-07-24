Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, которая не проходит в новую Раду Украины, назвал прошедшие выборы "самыми позорными", а президента Владимира Зеленского - "пародией на диктатора".

Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 99,3% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,01%. "Радикальная партия" Ляшко занимает 8 место, за нее проголосовали 2,31% избирателей. Она, таким образом, не проходит в парламент.