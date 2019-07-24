Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, которая не проходит в новую Раду Украины, назвал прошедшие выборы "самыми позорными", а президента Владимира Зеленского - "пародией на диктатора".
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 99,3% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,01%. "Радикальная партия" Ляшко занимает 8 место, за нее проголосовали 2,31% избирателей. Она, таким образом, не проходит в парламент.
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"Народ мой, что ты наделал?! Самые позорные выборы украинского парламента! Пародия на диктатора получила всю власть, но и за это ответит очень скоро. Я и наша команда - в оппозиции к Зеленскому... Мы никуда не уходим и не прекращаем борьбу за Украину", - написал Ляшко в среду на своей странице в Twitter.
Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что поддержка на Украине политических партий, выступающих за жёсткую конфронтацию с Россией, за последние несколько лет заметно снизилась.