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РИА Новости

Во Франции экс-министра заперли в туалете и ограбили на 55 тысяч евро

Вчера, 12:05
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© AFP 2019 / Jacques DemarthonТьерри Бретон
Тьерри Бретон
© AFP 2019 / Jacques Demarthon
Тьерри Бретон. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 июл - РИА Новости. Неизвестные ограбили парижское жилье экс-министра экономики Франции Тьери Бретона, заперев его вместе с супругой в туалете и унеся поживы более чем на 55 тысяч евро, сообщает в среду портал France Info.
Ограбление произошло в ночь на 21 июля в XIV округе французской столицы.
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Бретон, в настоящее время возглавляющий группу компаний Atos, и его жена уже легли спать, когда двое одетых в черное неизвестных ворвались к ним в жилье и принялись избивать чету, нанося удары, в частности, по лицу.
Затем грабители стали угрожать бывшему министру пистолетами, требуя открыть сейф, где хранились украшения. Бретон подчинился, отдав драгоценности налетчикам. После этого владельцы дома и их водитель оказались запертыми в туалете. В это время грабители продолжили обследовать дом в поисках ценных вещей, а, закончив, пустились в бега.
Общая стоимость украденного, в числе которого - браслет с бриллиантами и слиток золота, оценивается в более чем 55 тысяч евро.
Расследованием ограбления занимаются столичные правоохранители.
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